Проблеми перекладу: У Таїланді турист влаштував пожежу після конфлікту в готелі

Туриста з Великобританії підозрюють у підпалі номера у готелі після сварки з адміністратором — поліція Таїланду розшукує чоловіка, який після інциденту втік із місця подій.

За інформацією Metro, постоялець був незадоволений наданим сервісом та влаштував скандал.

“23-річний Сахатсават, адміністратор готелю в тайському місті Чіангмай, розповів поліції, що перед пожежею він посварився з клієнтом готелю. 27-річний британець був незадоволений сервісом, кричав на співробітників ресепшена, а в гніві навіть штовхнув стійку реєстрації”, – повідомляє видання. подробиці події.

“Турист був чимось розгніваний і кричав на мене. Я не знаю, через що, тому що я не міг зрозуміти всього, що він говорив”, – розповів адміністратор.

Співробітник готелю зізнався, що побоювався за своє здоров’я та “сховався у сусідній коморі”. Пізніше чоловік побачив, як гість зібрав валізи та швидко покинув готель.

“Його полегшення змінилося жахом: відразу після спішного відходу розлюченого клієнта працівник помітив дим, що піднімався з кімнати, де зупинявся британець”, – доповнює джерело. Майже одразу ж полум’я охопило всі чотири поверхи готелю.

Шість постояльців, які опинилися у вогняній пастці, вийшли на балкони своїх номерів, щоб не задихнутися від густого чорного диму.

Пожежна служба, що прибула на місце події, до раннього ранку боролася з вогнем, обійшлося без жертв.

Поліція по периметру оточила туристичний район міста, де знаходиться готель, а британця оголосили у розшук.

“Це серйозний інцидент. Офіцери терміново розшукують британця, оскільки він підозрюється у підпалі. Пожежа поставила під загрозу життя багатьох людей. Нам терміново потрібно знайти підозрюваного для отримання свідчень”, – розповів майор Таватчай Понгвіватчай журналістам на місці події.