Популярний іспанський острів відмовив британським туристам у праві в’їзду

Популярний пляжний острів відмовив туристам цілої країни у праві в’їзду, причому йдеться про британців: особливу скандальність цієї новини надає те, що заява про це прозвучала прямо на туристичній виставці World Travel Market у самому серці Британії – Лондоні. “Ми не зацікавлені в тому, щоб приймати британських туристів наступного літа”, – таку заяву влади іспанського курортного острова Майорки цитують британські ЗМІ.

Загалом, Лючія Ескрібано, місцевий директор з туризму, наголосила, що на Майорці загалом «не зацікавлені у просуванні острова наступного літа». За її словами, одна з цілей туристичної влади острова — зосередитись на «несезонних» заходах. А друга — рішучі плани боротьби з «туристичною перенаселеністю» острова. Владі не потрібні ні масові алкотуристи з Британії, ні масові протести через них.

«Нам потрібна якість, а не кількість», – заявила глава острова з туризму, підтверджуючи, що влада розробляє плани, що передбачають примусову купівлю неякісних готелів та підприємств масового туризму, таких як бари та клуби. «Ми жорстко обмежимо кількість ліжок на острові. На даний момент у нас 300 тис. готельних місць, і наша мета менша, а не більше. Ми вимагатимемо від готелів зменшення їхньої ємності при будь-якій перебудові, щоб надати туристам найкращий досвід», – заявила Ескрібано.

Дешевим британським туристам адресують недвозначне: ви не потрібні. «Ми не зацікавлені у бюджетних туристах із Великобританії, і нам все одно, куди вони поїдуть – хай їдуть до Греції чи Туреччини. Ми сподіваємось на платоспроможних гостей з інших країн, таких як Німеччина та Скандинавія», – заявили на Майорці.