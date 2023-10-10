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Велика БританіяГреціяТуризм

Помилка з паспортом в аеропорту коштувала жінці відпустки на 360 тисяч гривень

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Помилка з паспортом в аеропорту коштувала жінці відпустки на 360 тисяч гривень

Проста помилка з паспортом змусила жінку відмовитись від сімейного відпочинку вартістю 8000 фунтів стерлінгів (360 000 гривень). Докладніше розповідає Tengritravel.kz з посиланням на The Sun.

Емілі Аллен, плануючи сімейну відпустку на Корфу, опинилася в неприємній ситуації, яка позбавила її можливості вирушити у подорож. При прибутті в аеропорт Хітроу вона натрапила на труднощі під час реєстрації, коли її паспорт потрапив в автомат для реєстрації неправильною стороною. Спроба перевернути паспорт призвела до розриву фотографії усередині документа.

Співробітники авіакомпанії порадили їй купити клейку стрічку в магазині аеропорту, щоб приклеїти фото та полагодити паспорт. Однак пізніше їй повідомили, що цього буде недостатньо, і її не допустять на борт. Влада Греції могла б відмовити їй у в’їзді через пошкоджений паспорт.

Через відсутність альтернативного рішення Емілі та її сім’я змушені були скасувати відпустку та повернутися додому, втративши гроші на авіаквитках та готелі, а також не отримавши виплату за туристичною страховкою. Із суми, яку вони заплатили за відпустку, їм вдалося зберегти лише половину.

Подібні випадки стали нерідкими, і багато пасажирів зазнають складнощів через пошкоджені паспорти.

За даними The Post Office, вважається, що паспорт пошкоджено, якщо порушені певні критерії, такі як нерозбірливість деталей, пошкоджений чіп та інші фактори:

  • деталі нерозбірливі;
  • піднятий ламінат так, що може допустити заміну фотографії;
  • спостерігається знебарвлення сторінки з біоданними;
  • виявлено розливання хімічних речовин або чорнила на будь-якій сторінці;
  • є відсутні або відірвані сторінки;
  • чіп або антена видно крізь форзац задньої обкладинки для нових електронних паспортів;
  • чіп було ідентифіковано як пошкоджений після проведення перевірки.

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