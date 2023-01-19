Помилка на 50 тисяч фунтів стерлінгів: бортпровідника зняли з рейсу першого робочого дня

У свій перший робочий день бортпровідник авіакомпанії British Airways припустився помилки, яка завдала збитків у 50 тисяч фунтів стерлінгів. Про це пише ladbible.

Чоловік, здійснюючи свій перший рейс літаком Boeing 777, випадково відчинив аварійні двері, коли літак стояв на землі. Це спровокувало активацію надувного трапу. Так як ця система одноразова, пасажирів довелося пересаджувати на інший лайнер.

Через інцидент рейс затримали на чотири години, до літака були викликані екстрені служби, які мали прибрати трап. Співробітника авіакомпанії також зняли з рейсу.

“Ми вибачилися перед клієнтами за завдані незручності, надали їм ваучери на харчування і організували заміну літака, щоб вони могли продовжити свою подорож, як і планувалося”, – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Згідно з підрахунками, загальна сума збитків від дії члена екіпажу – 50 000 фунтів стерлінгів.

Раніше в китайській провінції Хунань чоловіка оштрафували за те, що відкинув спинку сидіння назад у поїзді. Пасажир заплатив 3341,45 юаня за збитки, заподіяні сусідові.