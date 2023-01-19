Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяПомилка на 50 тисяч фунтів стерлінгів: бортпровідника зняли з рейсу першого робочого...
Велика БританіяТуризм

Помилка на 50 тисяч фунтів стерлінгів: бортпровідника зняли з рейсу першого робочого дня

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Помилка на 50 тисяч фунтів стерлінгів: бортпровідника зняли з рейсу першого робочого дня

У свій перший робочий день бортпровідник авіакомпанії British Airways припустився помилки, яка завдала збитків у 50 тисяч фунтів стерлінгів. Про це пише ladbible.

Чоловік, здійснюючи свій перший рейс літаком Boeing 777, випадково відчинив аварійні двері, коли літак стояв на землі. Це спровокувало активацію надувного трапу. Так як ця система одноразова, пасажирів довелося пересаджувати на інший лайнер.

Через інцидент рейс затримали на чотири години, до літака були викликані екстрені служби, які мали прибрати трап. Співробітника авіакомпанії також зняли з рейсу.

“Ми вибачилися перед клієнтами за завдані незручності, надали їм ваучери на харчування і організували заміну літака, щоб вони могли продовжити свою подорож, як і планувалося”, – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Згідно з підрахунками, загальна сума збитків від дії члена екіпажу – 50 000 фунтів стерлінгів.

Раніше в китайській провінції Хунань чоловіка оштрафували за те, що відкинув спинку сидіння назад у поїзді. Пасажир заплатив 3341,45 юаня за збитки, заподіяні сусідові.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму