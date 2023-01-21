Перераховані знамениті пам’ятки, включаючи Ейфелеву вежу, за фотографування яких можна отримати штраф чи сісти у в’язницю

Фотографувати найвідоміші пам’ятки може виявитися серйозним ризиком для туриста. Як заявляють автори звіту сервісу ParrotPrint.com, які представили найпопулярніші пам’ятки, за фотографування яких можна отримати суворе покарання — так, це не вкладається в голові, але турист ризикує отримати штраф або навіть сісти за кадри вкрай популярних місць. Наприклад, за фотки Ейфелевої вежі… А може й не отримати, якщо знатиме специфіку.

«Всі ми робимо так багато фотографій, коли подорожуємо новими місцями, і коли ми так звикли фотографувати, важко уявити, що фотографування насправді заборонене і незаконне в деяких місцях по всьому світу», – заявив, передуючи звіт, Метт Дахан, експерт компанії. За його словами, є ризик у кращому випадку обійтися «обуреними висловлюваннями охорони», але якщо туристові добре не пощастить — він може бути оштрафованим і навіть сісти у в’язницю. Причому у цілком цивілізованих країнах.

Отже, наведемо приклади — туристи цілком зможуть оцінити їхню несподіванку навіть за першим «примірником»:

Ейфелева вежа. На тлі тих мільярдів фотографій однієї з головних пам’яток Парижа, які щодня з’являються в мережі, це навіть звучить абсурдно, але це факт. Фотографувати вежу незаконно — правда лише вночі і лише тоді, коли на ній горять усі 20 тис. лампочок. «Європейські закони про авторське право свідчать, що фотографи мають отримати дозвіл, перш ніж фотографувати це. Крім того, зображення не можна розповсюджувати без дозволу, зокрема завантажувати їх у соцмережі», – пишуть експерти сервісу. Також вони заявляють, що серйозно «попасти», порушивши цей закон, складно — влада розуміє, що за загального обсягу фотографій це абсурдно. Але попереджають туристів — любителів складних та професійних фотографій: встановивши камеру та штатив біля Ейфелевої вежі вночі, ви можете отримати не дуже приємну розмову з поліцією.

Тадж Махал. Із зовнішнім виглядом цієї відомої пам’ятки в індійському місті Агра знайомий майже кожен турист. А ось інтер’єри мавзолею майже ніхто з тих, хто не бував у ньому, не представляє. І це не випадковість — усередині головного мавзолею і біля нього фотографувати заборонено. До речі, з великим рюкзаком чи штативом туди просто не пропустять, а можуть і простежити, щоб турист вимкнув телефон.

ОАЕ: тут конкретних визначних пам’яток не названо, і загалом у більшій частині музеїв можна фотографувати, у знаменитій мечеті шейха Заєда в Абу-Дабі також можна фотографуватись у тому числі й у частині інтер’єрів. Але туристів попереджають все ж таки бути дуже обережними, коли справа доходить до фотозйомки, «особливо навколо палаців, військових об’єктів та урядових будівель, де це явно заборонено». Також туристів попереджають, що закони країни вимагають згоди та дозволу фотографувати будь-кого, а прокурори ОАЕ проводять постійні онлайн-кампанії, щоб підвищити поінформованість громадськості про правила та покарання за них. Ще один пункт попередження: в аеропортах ОАЕ діють заборони на фото та відеозйомку, саме тут є ризик отримати штраф і навіть мережею у в’язницю за невинний ролик у соцмережах перед вильотом.

Сикстинська капела: у знаменитій пам’ятці Риму фотографувати найсуворіше заборонено. Причина, до речі, не в безпеці фресок — як запевняють автори дослідження, правило було запроваджено після того, як японська телекомпанія Nippon TV профінансувала багатомільйонний проект реставрації каплиці в обмін на ексклюзивні права на фотографування.

Лондонський Тауер. «Заборона, ймовірно, є мірою безпеки, щоб люди не планували пограбування», – коментують експерти сервісу. У «Будинку коштовностей», де зберігаються коштовності корони, фотографії та відеозаписи суворо заборонені.