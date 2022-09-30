Передбачено сильне подорожчання готелів по всьому світу: названі напрямки, які подорожчають найсильніше

У 2023 році ті проблеми, що лихоманили готелі по всьому світу, тільки продовжаться і посиляться, що призведе до зростання цін на готелі. В основному зростання цін торкнеться Європи та Північної Америки, в готелях азіатських країн зростання швидше за все буде менше. При цьому йдеться про зростання цін до 2022 року, протягом якого ціни на готелі вже значно зросли.

Серед проблем, які готельєрам доведеться компенсувати, насамперед — брак персоналу та інфляція, що росте; причому остання не тільки збільшить власні витрати готелю, а й сприятиме зниженню попиту. Такі основні фактори названі у звіті Travel Management Company (TMC) щодо тарифів на готелі за 2023 рік. Саме в ньому прогнозується, що країнах ЄС та Північної та Південної Америки відбудеться найбільше зростання цін на готелі порівняно з містами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де зростання буде меншим.

У свою чергу American Express Global Business Travel наводить наступних ймовірних лідерів зростання цін на готелі. У Європі ними будуть:

Париж – 10%

Стокгольм – 9%

Дублін – 8.5%

Амстердам – ​​7.5%

Лондон – 6.2%

За межами ЄС рейтинг зростання цін на готелі очолять:

Нью-Йорк – 8,2%,

Сан-Паулу +7,7%,

Сан-Франциско +7,3%

Дубаї 7%.

Щодо основних напрямів Азії, то там зростання цін прогнозується скромніше. У Сінгапурі, Токіо та Гонконгу ціни на готелі зростуть відповідно на 3,9%, 3% та 1,3%.