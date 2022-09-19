Авіакомпанії та готелі звинувачуються в отриманні прибутку від похорону королеви. Минулими вихідними вони збільшили ціни у шість разів. Про це повідомляє The Mail News.

За даними The Mail, найдешевший рейс з Единбурга до Хітроу авіакомпанії British Airways у неділю, тобто за день до похорону, коштував 422 фунти стерлінгів. Нормальна вартість такого квитка – 99 фунтів, вже на сьогодні квитки продавалися за цими цінами.

За переліт із Ньюкасла до Хітроу, який раніше коштував 99 фунтів стерлінгів, British Airways вимагала 404 фунти стерлінгів.

Ryanair пропонувала квитки з Дубліна в Гатвік за 85 фунтів стерлінгів цієї неділі, а на наступну знизила ціну до 13 фунтів стерлінгів, опустившись більш ніж у шість разів.

Дослідження також показало, що вартість проживання в готелі в неділю ввечері була набагато вищою, ніж через тиждень.

Мандрівникам, які бажають залишитися в Лондоні на ніч перед історичною подією, доведеться заплатити до 1500 фунтів стерлінгів за двомісний номер у готелі Park Plaza на Westminster Bridge, що в шість разів перевищує вартість такого ж розміщення наступної неділі.

Напередодні похорону королеви двомісний номер у готелі Strand Palace у Ковент-Гарден коштував 800 фунтів стерлінгів у порівнянні з «нормальними» 232 фунтами.

British Airways та EasyJet спростували «штучне» підвищення своїх тарифів, пояснивши стрибки у ціноутворенні різким зростанням попиту на лондонському напрямі.