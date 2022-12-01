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Велика БританіяМальтаТуризм

Пасажир літака EasyJet, напав на стюардесу і придушив її за прохання зайняти місце

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир літака EasyJet, напав на стюардесу і придушив її за прохання зайняти місце

Пасажир літака визнав у суді свою провину за напад на стюардесу авіакомпанії EasyJet під час польоту. Про це повідомляє Manchester Evening News.

Уточнюється, що інцидент трапився на рейсі з Манчестера на Мальту. Під час польоту 51-річний Колін Сміт, який летів на відпочинок із коханою, випив надто багато віскі та почав поводитися агресивно.

Коли стюардеса побачила, як турист піднімається зі свого місця, щоб піти в туалет, вона попросила його зайняти своє місце, оскільки в цей час літак знижувався і горіло світлове табло «пристебніть ремені». Однак Сміт розлютився, схопив двома руками співробітницю авіакомпанії за горло і почав душити.

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Бортпровідниця відштовхнула його, і пасажир упав на попутників, які сиділи поруч, і почали стримувати його, щоб він знову не накинувся на члена екіпажу. У цей момент стюардеса запитала у жінки, що супроводжувала Сміта, чи немає в нього психічних відхилень, на що та відповіла: «Я казала йому не пити цей віскі».

Через тиждень після порушника було затримано і допитано. Він зізнався поліцейським, що випив три чверті пляшки віскі та був п’яний на «9 із 10». Уточнюється, що інцидент стався у березні, проте судові слухання у цій справі продовжуються досі. На останньому засіданні Сміт визнав свою провину у нападі на стюардесу.

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