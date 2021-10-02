ГоловнаВЕЛИКА БРИТАНІЯПаливна криза у Великобританії. Влада видаватиме візи водіям іноземних танкерів
ВЕЛИКА БРИТАНІЯЕкономіка

Паливна криза у Великобританії. Влада видаватиме візи водіям іноземних танкерів

Євгеній Подольський

Ситуація на АЗС в Великобританії поступово поліпшується. За даними галузевої організації PRA, 16 відсотків з більш ніж 1000 обстежених станцій не мають палива.

Найгірша ситуація в Лондоні і на південному сході Англії. З іншого боку, поставки в північну Англію і Шотландію поліпшуються.

Паливо не надходить на багато заправних станцій, тому що після Brexit в Великій Британії не вистачає водіїв вантажівок, в тому числі танкерів. В останні дні британці почали масову скупку бензину і дизельного палива, що тільки погіршило ситуацію.

Британський уряд негайно видасть 300 тимчасових віз водіям іноземних танкерів. Вони зможуть працювати в Великобританії до кінця березня наступного року. З понеділка паливо на станцію доставлятимуть військові водії.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденпандеміявакцинаБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International