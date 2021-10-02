Паливна криза у Великобританії. Влада видаватиме візи водіям іноземних танкерів

Ситуація на АЗС в Великобританії поступово поліпшується. За даними галузевої організації PRA, 16 відсотків з більш ніж 1000 обстежених станцій не мають палива.

Найгірша ситуація в Лондоні і на південному сході Англії. З іншого боку, поставки в північну Англію і Шотландію поліпшуються.

Паливо не надходить на багато заправних станцій, тому що після Brexit в Великій Британії не вистачає водіїв вантажівок, в тому числі танкерів. В останні дні британці почали масову скупку бензину і дизельного палива, що тільки погіршило ситуацію.

Британський уряд негайно видасть 300 тимчасових віз водіям іноземних танкерів. Вони зможуть працювати в Великобританії до кінця березня наступного року. З понеділка паливо на станцію доставлятимуть військові водії.