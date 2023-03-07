Не знімають взуття та обожнюють чай: Незвичайні звички мешканців різних країн

Кожна країна відрізняється своїм неповторним культурним кодом – у цьому її багатство. Саме він накладає відбиток на людей, що її населяють, і дозволяє виділити її серед інших. Видання про подорожі та туризм назвало кілька незвичайних звичок мешканців п’яти країн. Можливо, деякі з них стереотипні, але жоден стереотип не народжується на порожньому місці.

США

У більшості американських будинків не прийнято знімати взуття, коли заходиш усередину. Це з тим, що міські вулиці дуже чисті: їх щодня миють.

Ще в американців не прийнято звертати увагу на зовнішній вигляд співрозмовника чи перехожого. Ви можете піти в магазин в піжамі або з рушником на голові, але американець вам буде тільки мило посміхатися.

А ще в Америці прийнято раніше лягати спати – діти можуть уже бути у ліжку близько 20:00. Але при цьому всі і прокидаються набагато раніше. А враховуючи те, що у більшості штатів завжди сонячно, багато американців із задоволенням займаються спортом і долучають до цього всіх довкола.

Великобританія

У Великій Британії дуже люблять подовгу розпивати чай. Цікаво, що сама ця звичка прийшла до британців із Португалії. Його як придане привезла португальська принцеса Катаріна Браганська до весілля з королем Карлом II. В результаті цю традицію перейняли придворні, а потім і решта британців. До речі, тоді чай навіть став популярнішим за каву, яку так любили британці.

Німеччина

Німці – народ, який завжди все робить за правилами. Це, до речі, стосується навіть таких звичайних речей, як заварювання чаю.

Ще у німців не прийнято пити свіжий сік, тут багато хто вважає його шкідливим. В результаті напій розбавляється водою. Також можна додати лід.

Франція

У Франції прийнято робити великі обідні перерви під час роботи – вони можуть тривати і дві години. Кожен роботодавець боїться про те, щоб працівники могли поспішаючи насолодитися прийомом їжі і трохи відпочити.

Французи дуже економні та намагаються правильно розподіляти свій бюджет, живучи за коштами. Єдине, на чому вони не економлять, – їжа. У Франції люди готові переплатити, щоб отримати продукт гарної якості. Сюди належить і звичка відвідувати ресторани.

Південна Корея

У Південній Кореї не прийнято говорити “Будь здоровим!”, коли людина чхнула. Зазвичай на це ніяк не реагують, просто вдають, що нічого не сталося, а тихенько, що чхнув, вибачається.

Ще для корейців дуже важливий вік — при знайомстві у вас насамперед можуть запитати, скільки вам років. Від цього залежить звернення і навіть деякі форми слів. У Кореї, як і в Казахстані, шанобливо ставляться до дорослих, а також дуже люблять дітей. Саме тому під час спільної трапези всі чекають, доки почне їсти старший.

До речі, ще в Кореї не прийнято облизувати ложку чи палички. Це пов’язано з тим, що безліч страв тут прийнято є великою компанією чи родиною.