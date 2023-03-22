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Не лише у Китаї: Де ще у світі можна знайти найменші номери та готелі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Готель Eh'haeusl у Баварії. Фото: booking.com

У закордонних ЗМІ отримала широке обговорення історія з перебуванням у крихітному номері в «мікро-готелі» у місті Чженчжоу, де унітаз «перетворився» на тумбочку. Згадали, в яких країнах можна зустріти самі готелі та номери.

Туалет замінив тумбочку

Готель, що пропонує міні-номери з туалетом поруч із ліжком за 60 юанів (8,7 долара за ніч), викликав бурхливі обговорення в Китаї та за кордоном.

Досвідом перебування в номері площею 8 кв. м у готелі в житловому районі Чженьчжоу, столиці провінції Хенань в центральному Китаї, поділився блогер Хей Мао Чжан. Його історію, яка стала «вірусною», опублікувало видання Гонконгу South China Morning News.

Не лише у Китаї: Де ще у світі можна знайти найменші номери та готелі
«Мікро-готель» у місті Чженчжоу. Фото: із сайту AsiaWire

Блогер провів у кімнаті лише три години, зазначивши, що в ній, крім ліжка та туалету, є кондиціонер, умивальник, дзеркало, вішалка для одягу, чайник, вентилятор і навіть картина.

Однак найбільше постояльця здивували не маленькі розміри кімнати, а розташування основних предметів меблів та побуту. Як виявилося, ліжко стоїть до туалету, тому, як дипломатично повідомив Хей Мао Чжан, у номері неприємний запах. Але користь від унітазу поруч із ліжком була: він фактично замінив тумбочку.

За словами господаря готелю, мікро-кімнати мають великий попит. Більшість гостей – пацієнти або родичі, які відвідують поруч великий медичний центр. Також часто кімнати кілька днів винаймають студенти, які готуються до іспитів.

Кімнату в готелі в Чженчжоу вже назвали не лише найменшою, а й найдешевшою в Китаї. Для порівняння, капсульний готель у Шанхаї, де кожному гостю запропоновано лише ліжко та загальний туалет на всіх, коштує 35 юанів за ніч.

У Британії є номер площею менше половини паркувального місця

Проте крихітний готельний номер – аж ніяк не рідкість у світі. Наприклад, готель Corbigoe в Лондоні пропонує номер, який вдвічі менший за стандартне паркувальне місце у Великій Британії (11,5 кв. м).

Площа найменшої одномісної кімнати в готелі складає всього 5 кв. м: там міститься лише вузьке односпальне ліжко. А ось ціна номера, від якого треба триматися подалі клаустрофобам, відповідає рівню повноцінної за площею готельної кімнати: у сезон за крихітку просять 50-60 фунтів за ніч.

Не лише у Китаї: Де ще у світі можна знайти найменші номери та готелі
Номер у лондонському готелі Corbigoe. Фото: booking.com

Один із постояльців так прокоментував ночівлю в номері, площа якого становить половину середньої площі тюремної камери в країні.

«Кожен рух має бути спланований заздалегідь. Інакше можна вдаритися чи щось зачепити руками», – написав він.

Найменші готелі у світі та Європі

У Німеччині в місті Амберг (Баварія) ось уже майже три сторіччя працює Eh’haeusl. За даними муніципалітету Амберга, загальна площа цього готелю складає всього 56 кв. м, що робить Eh’haeusl найменшим готелем у світі.

Не лише у Китаї: Де ще у світі можна знайти найменші номери та готелі
Готель Eh’haeusl у Баварії. Фото: booking.com

Затиснутий між двома будинками, готель може прийняти всього… двох гостей одночасно, що робить його особливо популярним серед молодят. Незважаючи на скромну площу, в цьому міні-готелі є спальня з двоспальним ліжком та джакузі. Ціна за єдиний номер починається від 240 євро на день. Непогано, погодьтеся.

А готель у місті Енрум у Нідерландах, незважаючи на свою гучну назву – Grand Hotel De Kromme Raake – один із найменших у Європі.

Не лише у Китаї: Де ще у світі можна знайти найменші номери та готелі
Готель Grand Hotel De Kromme Raake в Нідерландах. Фото: booking.com

Розмістившись у приміщенні продуктового магазину, вона пропонує лише одну кімнату в інтер’єрах арт-деко. За відгуками мандрівників бронювати номер треба за кілька місяців. Вартість ночівлі тут, до речі, майже вдвічі менша, ніж у німецькому готелі – від 125 євро.

Найменший капсульний готель у світі

Японія — країна, де вперше з’явилися капсульні готелі. І найменший номер у капсульному готелі у світі – теж тут. Це CapsuleInn в Осаці, де площа номера — всього 2 кв. м

Не лише у Китаї: Де ще у світі можна знайти найменші номери та готелі
Готель Capsule-Inn-Osaka в Осаці. Фото.booking.com

Примітно, що в такій компактній капсулі можна чомусь зупинятися тільки чоловікам. У всіх капсулах є телевізори з плоским екраном, розетки, будильники та лампи для читання. Ночівля коштуватиме 64 євро.

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