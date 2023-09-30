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Названо Топ-10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи: дивно, але до списку не потрапили Рим, Венеція, Берлін і Прага

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо Топ-10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи: дивно, але до списку не потрапили Рим, Венеція, Берлін і Прага

Топ-10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи підрахували та представили в європейських ЗМІ експерти агентства Statista на честь Всесвітнього дня туризму. Щоправда, йдеться про статистику минулого року. Якщо лідерство Парижа досить передбачуване, то по-своєму дивно, що до списку не потрапили такі популярні міста як Рим, Венеція, Берлін і Прага.

Натомість у першій трійці виявилося цілком доступне нашим туристам місто — це Стамбул.

Далі наводимо весь Топ-10:

  1. Париж – у 2022 році місто відвідали 19.4 млн туристів. Серед найбільш заповнених місць – Ейфелева вежа, Лувр та Нотр-Дам.
  2. Лондон показав результат у 16.1 млн туристів. Місто приваблює не лише хрестоматійним набором із Тауера та Біг-Бена, а й бурхливим нічним життям, запевняють укладачі рейтингу.
  3. Стамбул, Туреччина — турецька «культурна столиця» на кордоні Європи та Азії не дотягнула до другого місця зовсім небагато — до неї завітали 16 млн.
  4. Барселона – 9.8 млн туристів
  5. Валенсія – 8.6 млн туристів
  6. Будапешт – 6.9 млн туристів
  7. Мадрид – 6 млн туристів
  8. Афіни – 5.5 млн туристів
  9. Лісабон – 5.4 млн туристів
  10. Амстердам — місто прийняло 5 млн туристів і це, як зазначають дослідники, «викликало проблеми у столиці Нідерландів».
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