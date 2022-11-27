Названо найкрасивіші пляжі у світі

Хочете відпочити на прекрасному пляжі прямо з картини Pinterest? Давайте поговоримо про 5 найкрасивіших місць, куди йти.

Відпустка на пляжі вже давно популярна серед усіх груп туристів. Саме цей тип розслаблення дозволяє повністю відволікатись від повсякденних турбот, міських потрясінь та поспіху, а також розслабити тіло та їсти вітамін D. Але як вибрати справді гарний пляж, щоб зробити відпустку незабутньою?

Для цього ми пропонуємо ознайомитись зі списком найкрасивіших прибережних ліній у світі. Виберіть пляж, який вам подобається, і вирушайте в подорож!

Грейс Бей, Острів Провайц

Саме цей пляж став найкращим у світі за словами служби TripAdvisor. Він розташований на острові Пасіалес, який знаходиться на Британській закордонній території, яка є частиною групи острова Терки та Кайкос.

Туристи чекають прозорої води Azure, снігового-білого піску та спекотної погоди, царюючи 365 днів на рік. Місце також популярне серед водолазів, які не пропускають можливість спостерігати за мешканцями коралових рифів.

Капуташ, Туреччина

Друге місце було заслужено зайняли пляж Капуш у Туреччині, що знаходиться в 5 км від найближчого міста, що робить його трохи за ногами і тихим. Блакитна вода, золота галька, величезні скелі — все це чекає вас на цьому пляжі!

Щоб захистити місце від галасливих автомобілів, влада підняла шосе, а для людей вони створили мальовничі кроки, щоб опустити бухту.

Майя-Бей, Таїланд

Бронза нашого рейтингу отримала пляж Майя-Бей, на острові Пі-Пх-ле в Таїланді. Тут узбережжя складається з м’якого білого піску, а вода має блакитний з синіми литтями.

Пляж був показаний у фільмі “Пляж” з Леонардо Ді Капріо у головній ролі, саме тому цей район став дуже популярним. Мальовничі додаються скелями, які оточують затоку з трьох боків.

Бора-Бора, Полінезія

Острів Бора-Бора у Французькій Полінезії став одним з найбільш культових у світі завдяки своїй природній красі: прозору воду, що обмежується смарагдом, теплий цілорічний клімат, розгалужені пальми та білий маленький пісок зібралися тут.

Туристи часто називають цей острів і бухту «Рай на Землі», а розвинена інфраструктура та сектор послуг роблять цей діалект ще більш правдоподібною та відповідною реальністю.

Фулхада, Мальдіви

Він закриває наш рейтинг майже всім Мальдівам, а саме пляжу Фулхад в атолі Баа.

Саме тут ви можете насолоджуватися мовчанням і спокою, тому що тут майже немає туристів, а населення острова не перевищує 250 людей. Фулхада – це поєднання снігового-білого піску, бірюзова вода