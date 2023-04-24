Названо найкраще місто Європи для туристів

Лондон, Париж та Амстердам очолили рейтинг міст Європи, що підходять для туризму та довгострокового проживання. Консалтингова компанія Resonance Consultancy розставила по місцях 100 найкращих мегаполісів континенту.

За інформацією ресурсу Time Out, рейтингу можна довіряти, адже думка укладачів є авторитетною.

“Resonance Consultancy, фірма, що організувала WorldsBestCities.com, склала рейтинг 100 найкращих міст Європи на 2023 рік. При складанні списку враховувалися багато факторів, у тому числі пішохідна доступність, пам’ятки, різноманітність, враження, рівень зайнятості і навіть хештеги в Instagram”, пише джерело.

Топ-10 найкращих європейських міст виглядає так:

Лондон, Велика Британія Париж, Франція Амстердам, Нідерланди Барселона, Іспанія Цюріх, Швейцарія Мадрид, Іспанія Берлін, Німеччина Рим, Італія Базель, Швейцарія Женева, Швейцарія

Глава Resonance Consultancy Кріс Фейр пояснив, що для складання рейтингу компанія використовувала комбінацію з основних статистичних даних (таких як ВВП та рівень криміналу), оцінки від туристів та повідомлення від місцевих жителів, зібрані за рейтингами туристичних платформ та соцмережами.

“Ми обираємо не просто найкраще місто для життя, для роботи або для туристичного візиту – ми оцінюємо комбінацію всіх факторів”, – заявив Фейр.

Керівник компанії також зазначив, що рейтинг враховує ті фактори, які при виборі місця для роботи чи поїздки обирає мандрівник та які вважаються “емпіричною якістю міста”.

Топ-100 складався за 24 показниками, згрупованими у 6 основних категорій: “місце”, “люди”, “програма”, “продукт”, “процвітання”, “просування”.

Лондон, названий Resonance Consultancy “столицею столиць”, особливо відзначений у звіті за свою нещодавно розширену підземну мережу та відкриття відомих ресторанів, а також залучення технологічних гігантів, таких як TikTok та Instagram.

Далі слідує Париж, який отримав визнання за свою нову велосипедну мережу і прагнення стати пішохідним містом, а також вражаючу залізничну інфраструктуру.

Третього місця удостоївся Амстердам, відомий своїми житловими проектами, у тому числі районом, який повністю будується з дерева.

У підсумковому списку лідирує Великобританія (15 міст), а за нею розташувалися Німеччина (14 міст), Франція (13), Італія (8) та Іспанія (7). Якщо ж спробувати вивести із цього списку найкращу країну на континенті, то це буде Швейцарія: три міста входять до першої десятки.

Додамо і про місто, таке улюблене і, головне, доступне туристам, мова, звичайно, йде про Стамбул. Він займає цілком гідне 19 місце рейтингу.