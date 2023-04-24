Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяНазвано найкраще місто Європи для туристів
Велика БританіяНідерландиТуризм

Названо найкраще місто Європи для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найкраще місто Європи для туристів

Лондон, Париж та Амстердам очолили рейтинг міст Європи, що підходять для туризму та довгострокового проживання. Консалтингова компанія Resonance Consultancy розставила по місцях 100 найкращих мегаполісів континенту.

За інформацією ресурсу Time Out, рейтингу можна довіряти, адже думка укладачів є авторитетною.

“Resonance Consultancy, фірма, що організувала WorldsBestCities.com, склала рейтинг 100 найкращих міст Європи на 2023 рік. При складанні списку враховувалися багато факторів, у тому числі пішохідна доступність, пам’ятки, різноманітність, враження, рівень зайнятості і навіть хештеги в Instagram”, пише джерело.

Топ-10 найкращих європейських міст виглядає так:

  1. Лондон, Велика Британія
  2. Париж, Франція
  3. Амстердам, Нідерланди
  4. Барселона, Іспанія
  5. Цюріх, Швейцарія
  6. Мадрид, Іспанія
  7. Берлін, Німеччина
  8. Рим, Італія
  9. Базель, Швейцарія
  10. Женева, Швейцарія

Глава Resonance Consultancy Кріс Фейр пояснив, що для складання рейтингу компанія використовувала комбінацію з основних статистичних даних (таких як ВВП та рівень криміналу), оцінки від туристів та повідомлення від місцевих жителів, зібрані за рейтингами туристичних платформ та соцмережами.

“Ми обираємо не просто найкраще місто для життя, для роботи або для туристичного візиту – ми оцінюємо комбінацію всіх факторів”, – заявив Фейр.

Керівник компанії також зазначив, що рейтинг враховує ті фактори, які при виборі місця для роботи чи поїздки обирає мандрівник та які вважаються “емпіричною якістю міста”.

Топ-100 складався за 24 показниками, згрупованими у 6 основних категорій: “місце”, “люди”, “програма”, “продукт”, “процвітання”, “просування”.

Лондон, названий Resonance Consultancy “столицею столиць”, особливо відзначений у звіті за свою нещодавно розширену підземну мережу та відкриття відомих ресторанів, а також залучення технологічних гігантів, таких як TikTok та Instagram.

Далі слідує Париж, який отримав визнання за свою нову велосипедну мережу і прагнення стати пішохідним містом, а також вражаючу залізничну інфраструктуру.

Третього місця удостоївся Амстердам, відомий своїми житловими проектами, у тому числі районом, який повністю будується з дерева.

У підсумковому списку лідирує Великобританія (15 міст), а за нею розташувалися Німеччина (14 міст), Франція (13), Італія (8) та Іспанія (7). Якщо ж спробувати вивести із цього списку найкращу країну на континенті, то це буде Швейцарія: три міста входять до першої десятки.

Додамо і про місто, таке улюблене і, головне, доступне туристам, мова, звичайно, йде про Стамбул. Він займає цілком гідне 19 місце рейтингу.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Косяк за косяком: в Амстердамі почалися масові репресії проти туристичних магазинів

Нідерланди
Боротьба з іміджем «міста наркотуризму» призвела до того, що...

У цьому європейському місті раді не всім туристам

Нідерланди
В Амстердамі, як і збиралися, запустили кампанію проти туризму...

Названо найкращі міста світу для відвідування навесні. Але лідер рейтингу туристам зовсім не радий

Велика Британія
Амстердам, який очолив рейтинг, вже кілька років веде активну...

Туристам пропонують автобусні тури від Стамбула до Лондона за 56 днів

ЄС
Чи готові витратити два місяці на подорож зі Стамбула...

Протести у Франції переростають у насильство: туристів попередили про наслідки подорожі до країни

Туризм
Для європейських туристів одне за одним публікують попередження щодо...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму