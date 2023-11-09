Названо 10 найкращих різдвяних ярмарків у світі

Зимове село Браянт-парк у Нью-Йорку, Марієнплац у Мюнхені, Кельнський собор у Німеччині та центральна площа Ринек-Глауні у Кракові у Польщі входять до числа найкращих різдвяних ринків у світі.
Різдво та Новий рік стрімко наближаються, тому саме час дізнатися, де проходять найкращі різдвяні ярмарки у світі та куди вирушити за ідеальним поєднанням веселощів та покупок.
Як пише Mirror, список, складений Planet Cruise, враховує шість різних факторів:
- кількість кіосків;
- відкриті дати;
- рейтинги TripAdvisor;
- огляди TripAdvisor;
- обсяг пошуку у Google;
- дані хештегів Instagram.
До десятки найкращих ярмарків цього року входять:
- Браянт-Парк, Нью-Йорк, США;
- Марієнплац, Мюнхен у Німеччині;
- Кельнський собор, Кельн у Німеччині;
- Центральна площа Кракова Rynek Glowny у Польщі;
- Базиліка Святого Стефана, Будапешт, Угорщина;
- Палац Бленхейм, Вудсток у Сполученому Королівстві;
- Зимова країна чудес, Гайд-парк у Великій Британії;
- Александерплац, Берлін у Німеччині;
- Ринок Вроцлава, Вроцлав у Польщі;
- Лізеберг, Гетеборг у Швеції.