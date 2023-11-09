Названо 10 найкращих різдвяних ярмарків у світі

Зимове село Браянт-парк у Нью-Йорку, Марієнплац у Мюнхені, Кельнський собор у Німеччині та центральна площа Ринек-Глауні у Кракові у Польщі входять до числа найкращих різдвяних ринків у світі.

Різдво та Новий рік стрімко наближаються, тому саме час дізнатися, де проходять найкращі різдвяні ярмарки у світі та куди вирушити за ідеальним поєднанням веселощів та покупок.

Як пише Mirror, список, складений Planet Cruise, враховує шість різних факторів:

кількість кіосків;

відкриті дати;

рейтинги TripAdvisor;

огляди TripAdvisor;

обсяг пошуку у Google;

дані хештегів Instagram.

До десятки найкращих ярмарків цього року входять:

Браянт-Парк, Нью-Йорк, США;

Марієнплац, Мюнхен у Німеччині;

Кельнський собор, Кельн у Німеччині;

Центральна площа Кракова Rynek Glowny у Польщі;

Базиліка Святого Стефана, Будапешт, Угорщина;

Палац Бленхейм, Вудсток у Сполученому Королівстві;

Зимова країна чудес, Гайд-парк у Великій Британії;

Александерплац, Берлін у Німеччині;

Ринок Вроцлава, Вроцлав у Польщі;

Лізеберг, Гетеборг у Швеції.