Названі нації, чиї туристи найагресивніше займають лежаки рано вранці

Туристи якої нації готові не висипатися, вставати до сходу сонця і агресивно займати лежаки рано-вранці — з п’яти-шостої години ранку, а іноді й о 4-й ранку? Під час жвавої дискусії в Tiktok туристи з різних країн виявили основних любителів битв за «місце під сонцем» на шкоду іншим відпочиваючим. Перше місце, зокрема, за їхнім власним зізнанням, посіли британці.

«Я в англійському готелі в Іспанії, і можу підтвердити наочно це ми, британці. Тут повно лежаків, зайнятих рушниками — і жодного німця у готелі», – проголосував за британців один із туристів. З ним погоджується і німецький коментатор: «Я німець, але живу у Великій Британії. Під час моєї останньої відпустки в Греції лише англійці розвішували свої рушники на лежаки до шостої ранку», – пише він. До списку також потрапили французи — один із туристів запевняє, що вони також готові стати о п’ятій ранку, щоб зайняти лежак біля басейну. Також «дістається» і німцям.

“Ці люди можуть здаватися шаленими, але в чомусь їхні бої за місце під сонцем надихають”, – розповіла інший тік-токер Еліс Бенхем. За її словами, перші п’ять днів відпустки вона просто була спантеличена кількістю зайнятих лежаків. Методом спостереження туристка з’ясувала, що «бійці» спеціально ставлять будильники на 4-5 ранку, щоби відвоювати собі найкращий лежак, і навіть вступити в «єдиноборство» з конкурентами.

Втім, вона на такі подвиги все одно не готова — додає блогер. «Я просто не готова піти на це навіть заради шезлонгу. Я спокійно прокидаюсь об 11 ранку, навіть пропускаючи сніданок. Дістанеться лежак — добре, ні — я спокійно загораю на матраці. А тих, хто щодня бореться за лежаки, я хочу запитати — воно справді того варте? Виспатися у відпустці, на мій погляд, це головний подарунок — і я не хотіла б прокидатися по будильнику, як на роботу», – заявила Еліс.

Серед 130 тис. користувачів, які переглянули це відео, знайшлись і готові пояснити їй позицію «бійців за лежаки». «Я все одно встаю о шостій ранку щоранку. Займаю лежак, снідаю та засмагаю», – заявив, наприклад, один p коментаторів. Знайшлося місце і для голосів туристів, кому вже набридли вічно зайняті лежаки. «Якщо нікого немає – знімай рушник і лягай. Завжди так роблю! – заявили вони.