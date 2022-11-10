На південному заході Англії туристи знайшли на пляжі безлику масивну істоту, вчені збилися з пантелику

Таємнича безлика масивна істота, що нагадує чужинну позаземну форму життя, виявлено на пляжі Корнуолла на південному заході Англії. Ідентифікація знахідки завела вчених у безвихідь.

Величезна містична «істота», яка не подавала ознак життя, була виявлена ​​туристкою та її чоловіком під час прогулянки із собакою пляжем Мараціон. Безлика істота близько півтора метра в діаметрі і завтовшки від 30 до 40 см, «трохи схожий на велике жирне желе», що не має особливого запаху — так істоту описала пара туристів, повідомила Daily Star.

Знахідка, виявлена ​​на півострові Корнуолл, що омивається водами протоки Ла-Манш та Атлантичного океану, зацікавила вчених. Висувались припущення про морські водорості, обернуті навколо зловісної істоти, схожої на кульку, з «довгим шматком білої мотузки», поміченою 50-річною мандрівницею в деяких місцях. Крім того, були повідомлення про те, що це плацента кита, якась форма гігантського шлунка чи кишечника чи, можливо, навіть здутий метеозонд. Проте під час дискусії експерти так і не дійшли єдиної думки.

«Я вигулювала свого собаку пляжем, коли помітила незвичайно великий білий предмет на піску. Це була біла м’ясиста речовина. Він не мав певних рис, наприклад, кінцівок, здавалося, це була одна маса. Я не могла змусити себе доторкнутися до нього, але спробувала зрушити його черевиком, і коли я це зробила, воно трохи захиталося, як велике жирне желе! Навколо нього були обернуті морські водорості. Так само, як я і припускала, був довгий шматок білої мотузки, подекуди злегка потертий. Мені було дуже цікаво і незрозуміло, що це було насправді», — поділилася жінка знахідкою та заявила, що навіть не змогла порівняти містичну знахідку ні з чим, що бачила раніше. “Все, в чому я могла бути впевнена, це те, що це безперечно органічна речовина, і я припустила, що її викинуло море”, – додала вона.

За повідомленням видання, Роб Дівілл, керівник проекту Британської програми вивчення викинутих на берег китоподібних, теж не мав жодного уявлення про походження диво-предмету: «Важко сказати, що це, дивлячись лише на знімки. На мій погляд, маса схожа на фрагментарні залишки шлунків чи кишечника. На жаль, вид та навіть широка таксономічна група не зрозумілі. Можливо, це великий вид китоподібних чи гігантська акула. Але я знаю, що останнє, можливо, менш імовірно з огляду на пору року. Але ми регулярно отримуємо повідомлення про фрагментарні останки тварин протягом кожного року».