МЗС Британії попередило туристів, які збираються до Туреччини

Попередження, а також рекомендації для туристів, які вирушають на відпочинок до Туреччини, випустило міністерство закордонних справ Британії.

Мандрівників просять утриматися від поїздок до деяких регіонів країни, зокрема тих, хто перебуває на кордоні із Сирією.

“По-перше, у Сирії йдуть бої, по-друге, саме на кордоні із Сирією були лютневі землетруси”, – цитує видання зовнішньополітичне відомство Великобританії.

Крім того, в МЗС перерахували кілька законів, які треба знати у Туреччині: