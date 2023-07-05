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МЗС Британії попередило туристів, які збираються до Туреччини

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
МЗС Британії попередило туристів, які збираються до Туреччини

Попередження, а також рекомендації для туристів, які вирушають на відпочинок до Туреччини, випустило міністерство закордонних справ Британії.

Мандрівників просять утриматися від поїздок до деяких регіонів країни, зокрема тих, хто перебуває на кордоні із Сирією.

“По-перше, у Сирії йдуть бої, по-друге, саме на кордоні із Сирією були лютневі землетруси”, – цитує видання зовнішньополітичне відомство Великобританії.

Крім того, в МЗС перерахували кілька законів, які треба знати у Туреччині:

  • у туриста має бути посвідчення особи з фотографією;
  • не можна ображати національну символіку та валюту;
  • при відвідуванні мечеті треба одягатися скромніше;
  • діє заборона куріння у громадських місцях;
  • не можна фотографувати поблизу військових чи поліцейських об’єктів.

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