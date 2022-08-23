Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяLufthansa неприємно приголомшила туристів: збуваються найпохмуріші прогнози
Велика БританіяНімеччинаТуризм

Lufthansa неприємно приголомшила туристів: збуваються найпохмуріші прогнози

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
Lufthansa неприємно приголомшила туристів: збуваються найпохмуріші прогнози

Остання заява німецького нацперевізника – авіакомпанії Lufthansa – підтвердила найпохмуріші прогнози на майбутній туристичний сезон 2023 року. Авіакомпанія офіційно оголосила, що скасування рейсів через нестачу персоналу триватиме ще довго – як мінімум до кінця зимового сезону, тобто до кінця березня, а швидше за все – і до літа 2013 року. Аналогічні терміни називають інші великі європейські перевізники.

Згідно з заявою Lufthansa, рейси будуть скасовані у зимовому розкладі польотів у період з 30 жовтня 2022 року до 26 березня 2023 року. Насамперед скасування торкнуться внутрішніх рейсів перевізника по Німеччині, а також рейсів у межах Європи. Туристи отримають сповіщення через систему бронювання.

Аналогічна заява прозвучала і від британської національної авіакомпанії British Airways, яка лише з липня до жовтня скасувала ще 10’300 рейсів. У зимовому сезони скасування триватимуть — ще 10’000 рейсів, запланованих з аеропорту Хітроу з жовтня 2022 року до березня 2023 року, буде скасовано. Причина та сама: брак персоналу в аеропортах Європи, що негативно позначається на діяльності авіакомпаній. У результаті до кінця березня було ухвалено 8% скорочення рейсів. Ще 600 рейсів, що входять і виходять із цього аеропорту, буде скасовано до 29 жовтня. Детальніше читайте тут.

Як заявляють перевізники, ці рішення прийняті, «щоб мінімізувати збої в польотах, які відбуватимуться взимку». Британський перевізник також додає, що в основному будуть скасовані близькомагістральні рейси, але деякі далекомагістральні рейси це теж торкнеться. Більшість скасування буде зроблено на маршрутах з більш ніж одним рейсом на день, додали у британській авіакомпанії.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму