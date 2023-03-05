Кинули роботу і все продали: Як молода пара із Великобританії розбагатіла на Travel-блогінгу

Хто з нас не втомлювався від звичайної роботи з 9 до 18:0 та вічно поганої погоди за вікном? 30-річний програміст Ділана Еванс і 33-річний стоматолог-терапевт Адріана де Пертіс, втомившись від холодного дощового клімату Великобританії, вирішили повністю змінити своє життя і стати блогерами-довгосвітніми мандрівниками, передає Daily Mail.

Молоді люди відкладали гроші на спільну мрію 2 роки. Їм довелося продати усі свої речі. У результаті, накопичивши 32 тисяч фунтів, вони зайнялися відеоблогінгом в 2020 році. Хлопці самостійно навчилися відеозйомки та монтажу, відкрили канал на YouTube та разом вирушили дослідити світ та ділитися своїми пригодами з глядачами. Зараз на Youtube-каналі молодої пари понад 300 тисяч передплатників.

Ділан і Адріана зізнаються, тепер їм “доводиться працювати старанніше, ніж будь-коли раніше, але й доходи їх багаторазово зросли”.

“Рутинна робота з ранку до вечора не для нас. Ми з Адріаною пам’ятаємо наш останній робочий день, ніби це було вчора. З плечей впала така величезна гора, ми зазнали неймовірного полегшення і з того моменту усвідомили, що відтепер ми самі собі боси”. , – ділиться Ділан Еванс.

Спочатку друзі та рідні не поділяли їхні погляди, але тепер самі є передплатниками відео-блогу та з цікавістю стежать за навколосвітніми пригодами молодих людей.

“Є дуже поширений стереотип, що YouTube-блогери цілими днями просто потягують коктейлі на пляжі … але ми ніколи у своєму житті так багато не працювали. Ми часто працюємо більше 10 годин на день, постійно в процесі зйомок, монтажу або постінгу. На самому початку ми не отримували жодних грошей з нашої інтернет-активності. Тепер уже, звичайно, ми заробляємо великі гроші, займаючись улюбленою справою: досліджуючи світ, ділячись емоціями”, – розповідають вони.

Якщо говорити про мінуси такого способу життя, то головне, за словами мандрівників, це знаходження далеко від родини та друзів.

Іноді ми їх не бачимо більше року. Це суворо, але ми працюємо над тим, щоб дозволяти собі літати додому частіше. У мене також діабет 1-го типу, і для мене це додаткова перешкода. , особливо мандруючи країнами зі спекотним кліматом. І ще потрібно стежити за достатнім запасом моїх ліків. На щастя, сім’я мені завжди допомагає і підтримує. Мій брат посилає мені інсулін поштою, коли у мене закінчуються запаси”, – ділиться Ділан.

Для тих, хто живе своєю мрією і охочих зробити подорожі світом своєю роботою, немає нічого неможливого, каже пара.

“Всі можуть заробляти на YouTube. За допомогою величезної працьовитості та самовіддачі ви можете знайти велику базу передплатників. Хто б не хотів мати більше 100 тисяч друзів, які подорожують із ними по всьому світу?” – підбив підсумок Ділан.