Купив літак та заселив туристів: незвичайний бізнес відкрив британець

Британський підприємець та викладач університету Стівен Нортем, який зізнався, що нічого не знає про літаки, купив Boeing 737-200 60-х років на eBay за 5 тисяч фунтів стерлінгів та перетворив його на двоповерховий будинок відпочинку, розповідає The Sun.

Відвідувачі потрапляють у літак посадковим трапом, а в салоні знайдуть оригінальні аксесуари: крісла, підвісні шафки і навіть симулятор польоту в кабіні пілота.

Передня половина авіалайнера 737 моделі розрахована на чотирьох осіб: є двоспальне ліжко у вантажному відсіку і гідромасажна ванна в старому кожусі реактивного двигуна.

Гості також можуть скористатись оригінальним бортовим туалетом.

Ремонт літака коштував чоловікові 15 тисяч фунтів стерлінгів за три місяці. Він назвав оригінальний будинок відпочинку Marwell High Club через близькість до зоопарку Marwell у Вінчестері.