Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяКупив літак та заселив туристів: незвичайний бізнес відкрив британець
Велика БританіяГотеліТуризм

Купив літак та заселив туристів: незвичайний бізнес відкрив британець

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Купив літак та заселив туристів: незвичайний бізнес відкрив британець

Британський підприємець та викладач університету Стівен Нортем, який зізнався, що нічого не знає про літаки, купив Boeing 737-200 60-х років на eBay за 5 тисяч фунтів стерлінгів та перетворив його на двоповерховий будинок відпочинку, розповідає The Sun.

Відвідувачі потрапляють у літак посадковим трапом, а в салоні знайдуть оригінальні аксесуари: крісла, підвісні шафки і навіть симулятор польоту в кабіні пілота.

Купив літак та заселив туристів: незвичайний бізнес відкрив британець

Передня половина авіалайнера 737 моделі розрахована на чотирьох осіб: є двоспальне ліжко у вантажному відсіку і гідромасажна ванна в старому кожусі реактивного двигуна.

Купив літак та заселив туристів: незвичайний бізнес відкрив британець

Гості також можуть скористатись оригінальним бортовим туалетом.

Купив літак та заселив туристів: незвичайний бізнес відкрив британець

Ремонт літака коштував чоловікові 15 тисяч фунтів стерлінгів за три місяці. Він назвав оригінальний будинок відпочинку Marwell High Club через близькість до зоопарку Marwell у Вінчестері.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На Карибах відкрилася вакансія на найлегшу роботу у світі

Туризм
Управління туризму острівної держави Аруба шукає співробітника на "найлегшу...

Найщасливіша країна у світі виявилася лідером зі смертності молодих наркоманів

Туризм
Експерти ООН ось уже п'ять років називають Фінляндію найщасливішою...

Вхід у найпопулярнішу туристичну пам’ятку Італії зроблять платним

Італія
Туристи незабаром більше не зможуть безкоштовно відвідати найвідвідуваніший культурний...

Бронювання Туреччини російськими туристами обвалилося

Туреччина
Відразу кілька «негативних подій» далися взнаки на бронюванні Туреччини...

Ще одна країна Європи дозволила жінкам плавати та засмагати топлес

Німеччина
Жінки можуть плавати та засмагати топлес у громадських басейнах...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму