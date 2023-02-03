Країни ЄС закривають свої консульства в Туреччині: туристам названо місця, від яких треба триматися подалі

Щонайменше п’ять європейських країн закрили свої консульства в Туреччині та скасували візові та паспортні зустрічі через побоювання терористичних загроз, що виникли після протестів проти нещодавніх публічних спалень Корану у Швеції, Нідерландах та Данії ультраправими групами. Список країн, які закликають триматися подалі від небезпечних місць у республіці, надав Schengenvisainfo.

Згідно з закликом європейської влади, слід уникати скупчень людей у великих містах, насамперед у Стамбулі. Йдеться про район Бейоглу та площу Таксім.

Великобританія стала однією з перших країн Європи, яка закрила свої консульства в Туреччині. Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності країни також оновило свої рекомендації щодо подорожей до Турецької Республіки, попередивши своїх громадян про можливий ризик при поїздках у цьому популярному серед британців напрямі. “Існує ймовірність того, що громадяни західних країн можуть стати мішенями або стати жертвами нападів, особливо у великих містах”, – раніше попередило Міністерство закордонних справ Великобританії.

Консульство Німеччини у Туреччині припинило роботу того ж дня, також скасувавши зустрічі для отримання віз та паспортів. Дата поновлення їх роботи залишається відкритою. У той же час, посольство Німеччини в Анкарі продовжує приймати німців. «Після нещодавніх випадків у кількох європейських столицях, коли Коран було публічно спалено або знищено, служби безпеки вважають, що ризик терористичних атак у Стамбулі зріс», – йшлося у заяві офіційних осіб, які обґрунтовують своє рішення.

Відомство також порадило громадянам Німеччини, які проживають у республіці, та німецьким туристам уникати у ці дні центрального району Стамбула Бейоглу та площі Таксім, а також районів, де збираються «міжнародні натовпи».

Консульства Швеції та Нідерландів також припинили прийом відвідувачів через ті ж побоювання. З іншого боку, Генеральне консульство Франції у Стамбулі попередило, що воно буде закрите для публіки протягом двох робочих днів поспіль, у четвер та п’ятницю, хоча неясно, чи відчинять вони свої двері знову у понеділок.

У відеозверненні, опублікованому в його офіційному обліковому записі в соцмережах, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що західні країни розпочали нову психологічну війну проти Туреччини. «Ми всі дуже добре знаємо, що їхня мета – затьмарити стабільність і мир у Туреччині», — заявив він, додавши, що посольства та консульства були закриті того ж дня, коли Туреччина оголосила, що отримала прибуток від туризму у розмірі $46 млрд.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство внутрішніх справ Туреччини також випустило попередження про поїздки для громадян республіки, закликавши їх утриматися від поїздок до цих країн, пославшись на антимусульманську та антитурецьку діяльність і зазначивши, що можуть статися «можливі ісламофобські, ксенофобські та расистські напади». Рекомендацію було випущено після того, як 21 січня ультраправий радикал Расмус Палудан, який має подвійне датсько-шведське громадянство, спалив священну книгу ісламу перед посольством Туреччини у Стокгольмі.

Зауважимо, що влада низки країн Європи на тижні припинила подальші провокації зі спаленням священної книги ісламу біля посольств Туреччини. Так вчинили в Норвегії, де заявили, що, незважаючи на законність дій, демонстрацію заборонили з міркувань безпеки. Аналогічно вчинила поліція Фінляндії. Місцеві правоохоронці дізналася про заплановану демонстрацію зі спалюванням Корану в Гельсінкі та змогла запобігти знищенню священної книги мусульман.