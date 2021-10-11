Британці не можуть купити предмети першої необхідності, полиці магазинів порожні

У вихідні британські супермаркети зіткнулися з напливом покупців, які залишили порожні полиці. Кожен шостий британець заявив, що “не може купити основні продукти харчування”, а кожен третій вже почав закуповувати різдвяні запаси напередодні очікуваного взимку дефіциту. На фотографіях у ЗМІ видно порожні секції деяких британських супермаркетів, в яких вже закінчилося м’ясо, фрукти і заморожені продукти, пише британський таблоїд Daily Mail.

У суботу вранці полиці магазинів у Великобританії були порожні, і мільйони покупців кажуть, що не можуть купити основні продукти харчування протягом останніх двох тижнів, оскільки криза в системі поставок в Великобританії триває.

За даними Daily Mail, м’ясні продукти, фрукти і заморожені товари були розпродані, а покупці запасаються туалетним папером і бутильованою водою напередодні свят.

Нові дані Управління національної статистики (ONS) показують, що приблизно кожен шостий британець не зміг купити продукти першої необхідності за останні два тижні, що є останньою ознакою панічних покупок в Великобританії.

Опитування 1000 споживачів, проведене виданням The Grocer, показав, що дві третини покупців стурбовані або “дуже стурбовані” можливим дефіцитом продуктів харчування і напоїв перед Різдвом.

Щоб гарантовано отримати різдвяний обід 25 грудня, сотні тисяч покупців вже замовили різдвяну доставку, а кожен третій покупець уже почав запасатися продуктами.

Високопоставлені британські чиновники заявили, що вони розглядають можливість найму солдатів в якості водіїв вантажівок перед Різдвом, щоб запобігти браку продовольства, в той час як Британія переживає серію криз з хаотичними стрибками цін на бензин і браком вантажівок, повідомляє Focus.

На тлі побоювань нестачі продовольства в найближчі місяці і панічних покупок, що призводять до спустошення полиць супермаркетів, кожен шостий дорослий не зміг купити основні продукти харчування за останні два тижні. За даними Управління національної статистики, близько 17% дорослих заявили, що не можуть придбати такі товари через їх відсутність. Майже чверть дорослих сказали те ж саме про продукти не першої необхідності. Управління національної статистики прийшло до такого висновку, проаналізувавши відповіді 3 326 дорослих, отримані з 22 вересня по 3 жовтня в ході опитування “Думки і спосіб життя”. Більш того, 57% людей заявили, що все необхідне як і раніше можна купити.

Кожен сьомий житель Великобританії не може купити паливо, оскільки побоювання з приводу нестачі бензину і труднощі з наймом водіїв бензовозів привели до того, що автомобілісти стоять в багатогодинних чергах на автозаправних станціях, які закриваються через відсутність поставок.