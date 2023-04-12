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Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

Ексклюзивними фотографіями умов у казармі, в яких живуть королівські гвардійці, поділився британський таблоїд Daily Mail, а деякі солдати розповіли подробиці побуту.

Рідкісні кадри побуту, в якому доводиться жити королівським гвардійцям, шокували британський сегмент мережі.

“Зображена на фотографіях казарма вважається однією з найпрестижніших у британській армії, — пише видання. – Непривабливі фотографії зроблені в культових казармах Веллінгтона у Вестмінстері, розташованих лише за 300 метрів від Букінгемського палацу”.

Джерело додає, що королівські гвардійці при повному параді стоять на варті біля входу до Букінгемського палацу – їх щорічно фотографують мільйони туристів з усього світу. Але все це лише зовнішня мішура, доповнює таблоїд, адже це далеко від їхніх повсякденних побутових умов, які деякі солдати описують як “мерзенні” та “гірші, ніж у в’язниці”.

Один із колишніх гвардійців, який не побажав назвати своє ім’я, розповів таблоїду свою історію.

“Це огидне поводження з солдатами, які виконують дуже важливу роботу. У укладених у Британії умови життя кращі, ніж у нас.

Казарми Веллінгтона повністю брудні, зате зовні вони виглядають чудово. Туристи стоять біля воріт, фотографуються, але не знають, яке життя у солдатів усередині”, – поділився гвардієць.

Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

Чоловік додав, що нещодавно звільнився з королівської гвардії через нестерпні умови життя.

“Щури помирали прямо у сміттєвих баках, і нам доводилося вичищати їх звідти вранці”, – додало анонімне джерело в бесіді з журналістами.

Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

На фотографіях також знято ліфт в абсолютно антисанітарному стані. Гвардійці наголошують, що всі ці проблеми присутні лише в тих блоках, де мешкають рядові.

“Можу пообіцяти, що в офіцерському корпусі такого не відбувається. Я не міг більше цього виносити, це гірше, ніж жити у брудній норі. Я терпів це кілька років, але нічого не змінилося”.

Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

Британська громадськість має знати, як поводяться із солдатами в цій країні”, – підсумував розгніваний колишній королівський стражник у конфіденційній бесіді з журналістами.

Умови в казармах Веллінгтона викликали особливе обурення британських громадян через їхню ключову роль. Ще один колишній гвардієць розповів представникам ЗМІ, що під час служби він отримував платню у розмірі 22 тисячі фунтів стерлінгів на рік і тепер, працюючи в охоронній сфері, заробляє вдвічі більше.

Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

За розповідями солдатів, що звільнилися, на кожному поверсі казарми проживає по 32 рядових, їм доводиться ділити між собою шість туалетів і дві ванні кімнати.

Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

“Те, що бачать громадянські, коли ми на чергуванні, і те, якою є наша реальність, — дві великі різниці. У країні є люди, які не внесли позитивного вкладу в її розвиток, але живуть краще за нас. Ми просто внизу харчового ланцюга, і з нами поводяться, як із покидьками”, – гнівно додав колишній королівський гвардієць.

Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

Казарми Веллінгтона у Вестмінстерському абатстві було спроектовано у 1830-х роках та вміщують близько 500 солдатів з п’яти полків.

Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

Хто знає, може саме через проживання в таких жахливих умовах королівські стражники постійно в поганому настрої? Нещодавно ми писали про королівського гвардійця, який накричав на туристку, яка хотіла з ним сфотографуватись.

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