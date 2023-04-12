Королівська гвардія Великобританії поскаржилася на жахливі умови

Ексклюзивними фотографіями умов у казармі, в яких живуть королівські гвардійці, поділився британський таблоїд Daily Mail, а деякі солдати розповіли подробиці побуту.

Рідкісні кадри побуту, в якому доводиться жити королівським гвардійцям, шокували британський сегмент мережі.

“Зображена на фотографіях казарма вважається однією з найпрестижніших у британській армії, — пише видання. – Непривабливі фотографії зроблені в культових казармах Веллінгтона у Вестмінстері, розташованих лише за 300 метрів від Букінгемського палацу”.

Джерело додає, що королівські гвардійці при повному параді стоять на варті біля входу до Букінгемського палацу – їх щорічно фотографують мільйони туристів з усього світу. Але все це лише зовнішня мішура, доповнює таблоїд, адже це далеко від їхніх повсякденних побутових умов, які деякі солдати описують як “мерзенні” та “гірші, ніж у в’язниці”.

Один із колишніх гвардійців, який не побажав назвати своє ім’я, розповів таблоїду свою історію.

“Це огидне поводження з солдатами, які виконують дуже важливу роботу. У укладених у Британії умови життя кращі, ніж у нас.

Казарми Веллінгтона повністю брудні, зате зовні вони виглядають чудово. Туристи стоять біля воріт, фотографуються, але не знають, яке життя у солдатів усередині”, – поділився гвардієць.

Чоловік додав, що нещодавно звільнився з королівської гвардії через нестерпні умови життя.

“Щури помирали прямо у сміттєвих баках, і нам доводилося вичищати їх звідти вранці”, – додало анонімне джерело в бесіді з журналістами.

На фотографіях також знято ліфт в абсолютно антисанітарному стані. Гвардійці наголошують, що всі ці проблеми присутні лише в тих блоках, де мешкають рядові.

“Можу пообіцяти, що в офіцерському корпусі такого не відбувається. Я не міг більше цього виносити, це гірше, ніж жити у брудній норі. Я терпів це кілька років, але нічого не змінилося”.

Британська громадськість має знати, як поводяться із солдатами в цій країні”, – підсумував розгніваний колишній королівський стражник у конфіденційній бесіді з журналістами.

Умови в казармах Веллінгтона викликали особливе обурення британських громадян через їхню ключову роль. Ще один колишній гвардієць розповів представникам ЗМІ, що під час служби він отримував платню у розмірі 22 тисячі фунтів стерлінгів на рік і тепер, працюючи в охоронній сфері, заробляє вдвічі більше.

За розповідями солдатів, що звільнилися, на кожному поверсі казарми проживає по 32 рядових, їм доводиться ділити між собою шість туалетів і дві ванні кімнати.

“Те, що бачать громадянські, коли ми на чергуванні, і те, якою є наша реальність, — дві великі різниці. У країні є люди, які не внесли позитивного вкладу в її розвиток, але живуть краще за нас. Ми просто внизу харчового ланцюга, і з нами поводяться, як із покидьками”, – гнівно додав колишній королівський гвардієць.

Казарми Веллінгтона у Вестмінстерському абатстві було спроектовано у 1830-х роках та вміщують близько 500 солдатів з п’яти полків.

Хто знає, може саме через проживання в таких жахливих умовах королівські стражники постійно в поганому настрої? Нещодавно ми писали про королівського гвардійця, який накричав на туристку, яка хотіла з ним сфотографуватись.