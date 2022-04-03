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Кіпр планує замінити російських та українських туристів британськими

Євгеній Подольський

Влада Кіпру в майбутньому літньому сезоні планує зробити ставку на британських туристів, замістити ними відпочиваючих з Росії та України. Про це повідомив журналістів голова Держкомітету з туризму країни Саввас Пердіос.

Напередодні чиновник прибув до Лондона для переговорів із туроператорами. У ході зустрічі він пояснив, що цього року через ситуацію республіка взагалі не очікує прибуття громадян РФ і України. Тим часом у минулих високих сезонах саме вони становили п’яту частину всього турпотоку в країну. Йдеться приблизно про 800 тис. туристів.

За словами Савваса Пердіоса, мандрівники зі Сполученого Королівства можуть зайняти нішу росіян та українців. Попит на поїздки на Кіпр з боку британців минулого року перевершив очікування як туроператорів, так і компаній, що приймають. У сезоні 2022-го республіка має намір прийняти близько мільйона туристів із Великобританії.

Зазначимо, раніше Лондон відвідав і міністр туризму Єгипту. Він також висловив бажання збільшити частку турпотоку з Туманного Альбіону, щоб замінити росіян та українців. Раніше МЗС відмінило офіційну рекомендацію для громадян Британії не відвідувати регіон Південного Синаю «без необхідності».

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