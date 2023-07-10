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Велика БританіяТуризм

Екіпаж easyJet висадив частину пасажирів із літака через зайву вагу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ВІДЕО | Екіпаж easyJet висадив частину пасажирів із літака через зайву вагу

19 пасажирів авіакомпанії easyJet залишили борт літака через те, що повітряне судно було надто важким.

У середу з дуже незвичайної причини було затримано рейс авіакомпанії EasyJet, який мав вилетіти з канарського острова Лансароте до Ліверпуля. Крім поганих погодних умов, проблемою стала перевага повітряного судна.

Літак мав вилетіти з аеропорту Лансароте близько 21:45. Проте пілот оголосив, що через перевагу на борту частина пасажирів має зійти.

„Оскільки безпека є нашим головним пріоритетом, ми не зможемо підняти літак у повітря за нинішніх погодних умов. Тут кілька факторів – погода дуже спекотна, вітер не фантастичний, напрямок не найкращий. У вас може виникнути питання, що буде далі, і саме про це я прийшов поговорити сюди. Я зв’язався з нашою оперативною групою, і один із способів вирішити проблему з важким літаком — зробити його трохи легшим. Якщо можливо, я попросив би до 20 добровольців не летіти сьогодні ввечері до Ліверпуля. Якщо хтось захоче добровільно зійти з борту літака, ми матимемо винагороду. Як повідомила авіакомпанія EasyJet, сума складає до 500 євро на пасажира, який погоджується пропустити сьогоднішній вечірній рейс“, – сказав пілот.

На його заклик відгукнулися 19 людей. Рейс вилетів о 23:30 і долетів до Ліверпуля.

“У разі, якщо рейс перевищує обмеження за вагою, ми просимо пасажирів добровільно пересісти на пізніший рейс, як це було в даному випадку, а добровольці отримують компенсацію відповідно до чинних правил”, – прокоментував ситуацію представник easyJet.

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