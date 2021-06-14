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Джо Байден знову схибив. Цього разу через “авіатори”

“До Її Величності прибули президент США і його темні окуляри”, – іронізує британська преса. Джо Байден приїхав до Великобританії в рамках саміту “великої сімки”. На парад, який приймала Єлизавета II, він прийшов у великих “авіаторів”. Королівський протокол сильно засуджує подібні аксесуари в присутності її величності. Потім Байдену, мабуть, вказали на промах, і на наступних кадрах президент вже без окулярів.

Джо Байден знову схибив. Цього разу через "авіатори"

ЗМІ обох країн ще до візиту турбувалися щодо дотримання протоколу. Байден – за походженням ірландець, а за віросповіданням католик, і кланятися королеві він не став. Американські журналісти пишуть, що так йому порадила мати ще 39 років тому, коли сенатор Байден зустрічався з Єлизаветою в перший раз.

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Тепер він став вже 13-м президентом США, з яким королева розмовляла особисто: це все американські лідери за час її царювання, за винятком Ліндона Джонсона.

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