Джо Байден знову схибив. Цього разу через “авіатори”

“До Її Величності прибули президент США і його темні окуляри”, – іронізує британська преса. Джо Байден приїхав до Великобританії в рамках саміту “великої сімки”. На парад, який приймала Єлизавета II, він прийшов у великих “авіаторів”. Королівський протокол сильно засуджує подібні аксесуари в присутності її величності. Потім Байдену, мабуть, вказали на промах, і на наступних кадрах президент вже без окулярів.

ЗМІ обох країн ще до візиту турбувалися щодо дотримання протоколу. Байден – за походженням ірландець, а за віросповіданням католик, і кланятися королеві він не став. Американські журналісти пишуть, що так йому порадила мати ще 39 років тому, коли сенатор Байден зустрічався з Єлизаветою в перший раз.

Тепер він став вже 13-м президентом США, з яким королева розмовляла особисто: це все американські лідери за час її царювання, за винятком Ліндона Джонсона.