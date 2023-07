Двоє пасажирів рейсу Ryanair побилися після того, як один відмовився пропустити іншого до його місця біля вікна

Відео запеклої битви на борту опублікувало видання The Hindustan Times.

Рейс авіакомпанії-лоукостера Ryanair з Мальти до Лондона перетворився на “арену для поєдинку”, коли двоє пасажирів, британець і американець, вступили в конфлікт із застосуванням рукоприкладства. Повідомляється, що бійка почалася після того, як один пасажир відмовився пропустити іншого до місця біля вікна, що призвело до “гарячого обміну нецензурними репліками та ударами”.

Пасажир Ніл Модвадія, якому вдалося зафільмувати інцидент на відео, розповів подробиці сварки. Американський пасажир, який сидів ліворуч, займав місце біля вікна, а британський пасажир у кепці займав місце біля проходу. За словами очевидця, британець не дозволив американцеві дістатися свого місця, що викликало “конфронтацію”. Варто відзначити, що захоплений вираз обличчя автора відео, що відобразив себе на селфі-камеру в середині ролика, потішив користувачів мережі.

Коли ситуація загострилася і почала виходити з-під контролю, в конфлікт оперативно втрутилися бортпровідники і попутники, зумівши розняти тих, хто лається. Внаслідок незапланованого інциденту рейс було затримано на дві години, уточнює джерело.

Представники Ryanair випустили заяву, де розповіли про інцидент, заявивши, що “два пасажири рейсу перед зльотом порушили порядок, але бортпровідникам вдалося успішно розрядити ситуацію”.

Користувачі в коментарях засуджують обох учасників бійки за “варварську поведінку”, а хтось із сарказмом поцікавився, чи перегляд цього видовища є “новим видом розваги на борту” для пасажирів бюджетної авіакомпанії.

