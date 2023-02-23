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Думав, що жартує: У Великій Британії пілот літав із мертвим колегою, ні про що не підозрюючи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Думав, що жартує: У Великій Британії пілот літав із мертвим колегою, ні про що не підозрюючи

У Великобританії пілот легкомоторного літака дізнався про зупинку серця у напарника, що трапилася під час польоту лише після приземлення. Увесь час польоту чоловік думав, що колега розігрує його і прикидається сплячим, передає Dailymail.

Видання зазначає, що трагедія сталася в червні 2022 року, але набула широкого розголосу тільки зараз.

Льотчик разом із колегою, 57-річним інструктором, вилетіли на чотиримісному літаку Piper PA-28-161 із невеликого міжнародного аеропорту Блекпул на північному заході Великобританії. Нічого не віщувало біди.

“Вранці того фатального дня інструктор був у своєму звичайному піднесеному настрої. За словами пілота, відразу ж після зльоту голова товариша по службі відкинулася назад — чоловік прийняв смерть напарника за жарт і продовжив політ поодинці”, – повідомляє таблоїд.

Відповідно до звіту з техніки безпеки, чоловіки, імена яких не називаються, добре знали один одного, тому пілотові здалося правдивим те, що товариш нібито прикидається сплячим. Капітан повітряного судна запідозрив недобре, тільки коли почав заходити на посадку.

“Голова напарника надто довго лежала на його плечі, і основний пілот вважав це підозрілим. Командир борту дав сигнал пожежній службі аеропорту, яка зв’язалася із бригадою швидкої допомоги”, – йдеться у публікації.

На жаль, врятувати другого пілота не вдалося: чоловік помер від гострої серцевої недостатності. У розслідуванні трагедії наголошувалося, що авіаінструктор багато років приймав ліки від високого тиску, а за чотири місяці до смерті пройшов медичне обстеження.

У відділі розслідування авіаційних подій заявили, що постійно “переглядають рекомендації з охорони здоров’я”, а цей випадок є “рідкісним”.

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