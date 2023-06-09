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Доходить до бійок: туристам розповіли, якими підлокітниками вони реально мають право користуватися на рейсах

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Всім залишатись на своїх місцях: туристам повідомили, чому не дозволяється переходити на порожній ряд у літаках

Суперечки щодо права використання підлокітників туристами, які займають середні сидіння на борту літака, нарешті, отримали свій дозвіл завдяки Крісті Кербель — стюардесі з двадцятирічним стажем. Непоодинокі випадки виникнення конфліктних ситуацій з цього питання, що переходять у рукоприкладство. Вона пояснила неписані правила етикету у польоті виданню Irish Times.

Експерт розповіла, що насправді туристам слід дотримуватись багато негласних правил в авіалайнері: не знімати взуття, не замовляти колу і не торкатися кишень сидінь. Але одна з найспірніших тем – підлокітники на середньому сидінні. Ця невелика деталь може бути незначною, але для багатьох мандрівників саме вони стають предметом серйозних розбіжностей. Через суперечки про право користуватися ними на борту літака виникали навіть справжні бійки.

У тримісному ряду середнє крісло має дві опори – і мандрівник, який сидить посередині, може законно користуватися одночасно двома підлокітниками. «Це втішний приз за те, що він затиснутий між двома людьми. Справа закрита», – повідомила співрозмовниця.

Етикет у повітрі: більше правил, ніж може здатися

Правила етикету в літаку виявляються набагато різноманітнішими і складнішими, ніж багато хто думає. Експерт із подорожей та засновник AirAdvisor, зазначив, що при зміні місця під час польоту також існують неофіційні рекомендації. «Якщо ви все ще хочете помінятися місцями, загальна думка така, що слід пропонувати лише аналогічні чи найкращі варіанти обміну. Отже, якщо ви хочете пересісти з місця біля проходу на інше місце біля проходу, просто бути ближче до своїх друзів, це було б нормально. Якщо ви хочете пересісти із середнього сидіння на чиєсь місце біля проходу, це, ймовірно, може спричинити труднощі», — пояснив Радченко.

Він також підкреслив, що важливо звертатися до сусідів із ввічливим проханням та поясненням своїх доказів. Хоча стюардеси іноді допомагають урегулювати такі ситуації, вони не мають повноважень змусити когось пересісти. У разі поділу сімей на борту літака, стюардеси зазвичай надають підтримку та допомагають знайти рішення, яке влаштує всіх.

Крім того, експерт рекомендував уточнити наявність вільних місць у бортпровідників перед тим, як звертатися з проханням про пересадку. Це спростить взаємодію з іншими пасажирами. Зрештою дотримання правил етикету та взаємної поваги є ключовим фактором у комфортному польоті для всіх.

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