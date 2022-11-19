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Велика БританіяКіпрТуризм

Чоловік загинув на борту літака easyJet на шляху до Лондона з Кіпру

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чоловік загинув на борту літака easyJet на шляху до Лондона з Кіпру

Пасажир літака помер на борту рейсу авіакомпанії easyJet, який прямував маршрутом до Лондона. Про це пише Mirror.

Літак летів до лондонського аеропорту Гатвік з кіпрського острова Пафос — зазначається, що на борту повітряного судна було багато туристів, які повертаються додому з відпочинку. Увагу пасажирів привернув чоловік, який міцно заснув під час польоту та не реагував на заклики прокинутися. Бортпровідники негайно почали надавати пасажирові першу допомогу.

Члени екіпажу спробували застосувати дефібрилятор, проте безуспішно чоловік помер. Капітан рейсу гучним зв’язком попередив пасажирів про подію і закликав ставитися до ситуації «гідно».

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