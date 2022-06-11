Через брак персоналу в аеропортах Європи збанкрутують авіакомпанії та туроператори

“Постковідні” наслідки продовжать лихоманити авіагалузь і псувати життя туристам аж до початку 2024 року – і цілком можливо, що багато авіаперевізників і туроператорів впадуть жертвою цього “захворювання”, остаточно збанкрутувавши.

Йдеться про хаос в аеропортах по всій Європі, викликаний нестачею персоналу. Вперше з’явившись у Великій Британії, цей хаос поширився на всю Європу, при цьому проблема кадрового забезпечення вже набула нового «штаму» у вигляді масового невдоволення і страйків персоналу, що залишився, який змушений дико переробляти. Так що прогнози стану зсередини авіагалузі звучать вкрай песимістичні, причому це стосується не тільки туристів з Європи, а й мандрівників з інших країн, які бажають відвідати Старий Світ: через ці проблеми мучитися доведеться всім.

Як заявив Джон Холланд-Кей, виконавчий директор аеропорту Лондон-Хітроу – найбільшої британської повітряної гавані, хаос в аеропортах з великомасштабними скасуваннями та затримками може тривати ще 18 місяців, тобто, практично до початку 2024 року, причому захоплюючи і майбутній літній туристичний сезон. На літньому сезоні цього року експерт, певне, вже поставив хрест. «Довгі черги та невдоволення пасажирів, які спостерігаються останніми тижнями в аеропортах Німеччини, Англії, Нідерландів, Ірландії та Іспанії, можуть продовжитися і після 2023 року. Однією з основних причин цієї проблеми є дефіцит кадрового забезпечення», – заявив чиновник.

Експерти зазначають, що за скасовані рейси та програми авіакомпаніям та туроператорам доведеться поплатитися фінансово. Нагадаємо, безліч рейсів зняв, наприклад, британський TUI, що викликало масове обурення туристів та законодавців. У результаті авіакомпаніям і туроператорам доведеться виплачувати компенсації туристам, а влада тієї ж Британії хоче лише посилити розмір таких неустойок.

При цьому персонал, що залишився, в авіагалузі «працює на знос», і не дивно, що проблему затримок рейсів майже відразу посилили страйки. У закордонних ЗМІ перераховують такі приклади:

Десятки рейсів із Великобританії були скасовані через страйки фахівців з управління дорожнім рухом в аеропортах Італії.

У Франції чверть ранкових рейсів було скасовано через страйк співробітників паризького аеропорту імені Шарля де Голля. Йдеться про чверть усіх рейсів між 07:00 та 14:00. Страйкуючі робітники вимагають підвищення заробітної плати на 300 євро у відповідь на інфляцію.

Бельгійський авіаперевізник Brussels Airlines вирішив скоротити кількість рейсів влітку після загрози страйку з боку профспілок, причому робітники загрожували страйками саме у літній сезон. Причина – проблеми з ненормованим робочим графіком, робочим навантаженням та заробітною платою. Після цього попередження Brussels Airlines оголосила, що скасувала 148 рейсів у всій Європі, щоб полегшити робоче навантаження працівників у літній період. Пілоти Brussels Airlines також попередили, що можуть оголосити страйк на 3 дні наприкінці червня. Вони нагадали, що їхня заробітна плата була знижена під час пандемії Covid-19, хочуть, щоб їхні умови праці та заробітна плата були покращені.

У Нідерландах також все не так гладко: співробітники служб наземного обслуговування Royal Dutch Airlines KLM оголосили, що скасували майже 50 щоденних рейсів.

Нагадаємо також про прогнози пілота британської авіакомпанії British Airways. Він також не розраховує, що ситуація в авіагалузі стабілізується цього сезону. Подробиці читайте за посиланням.