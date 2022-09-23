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Британський турист помочився у крісло літака після того, як його не пустили до туалету

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Британський турист помочився у крісло літака після того, як його не пустили до туалету

Після сварки із сусідами турист помочився прямо у крісло літака та зірвав рейс. Разом із ним затримали кілька учасників безладу. Інцидент стався на борту авіалайнера, що прямував маршрутом Манчестер (Великобританія) – Тенеріфе (Іспанія).

За даними газети Mirror, літак британського лоукостера Ryanair здійснив аварійну посадку, коли один із пасажирів справив потребу в кріслі прямо на очах у всіх. За твердженням свідків, бешкетник виглядав «дуже п’яним і диким», постійно схоплювався зі свого місця і докучав неадекватною поведінкою оточуючим. Стюардеси та туристи-чоловіки переконували його, що треба заспокоїтись, але йому було не до них.

«Зрештою, він вирішив сходити в туалет, але отримав відмову. Тому він підвівся і просто полегшився на вільному місці», – розповіли очевидці НП.

Дії порушника правопорядку спровокували конфлікт, до сварки залучено кілька інших мандрівників. В результаті екіпаж ухвалив рішення про екстрену посадку у найближчому аеропорту на острові Мадейра в Португалії. Літак продовжив політ після того, як поліція вивела учасників інциденту із літака.

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