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Велика БританіяТуризм

Британську модель зацькували в літаку за величезні груди, які більші за голову

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Британську модель зацькували в літаку за величезні груди, які більші за голову

Модель, яка може похвалитися «найбільшими грудьми у Великій Британії», піддалася нападкам попутників через її величезний погруддя.

Лея Паркер летіла з Лас-Вегаса до рідного Лондона. 26-річна британка забронювала місце економ-класу, але площа виявилася недостатньою для її грудей. За словами Леї, вона щосили намагалася не завдавати незручностей пасажирам.

Британську модель зацькували в літаку за величезні груди, які більші за голову

Попутники розлютилися на грудасту британку і поскаржилися бортпровідникам з проханням відсадити дівчину. Гламурна модель стверджувала, що екіпаж літака став на бік інших пасажирів.

Британську модель зацькували в літаку за величезні груди, які більші за голову

Зрештою Паркер була змушена залишити заброньоване місце та сісти на кухню в задній частині літака, оскільки іншого вільного місця не було.

Тільки одна стюардеса поставилася до дівчини коректно, запропонувавши подушки для додаткового комфорту під час 10-годинного польоту літаком.

Британську модель зацькували в літаку за величезні груди, які більші за голову

Після прильоту Паркер поскаржилася на неприємний досвід авіакомпанії, але ще не отримала вибачень.

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