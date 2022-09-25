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Британська туристка раптово померла на пляжі в Португалії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Британська туристка раптово померла на пляжі в Португалії

45-річна туристка з Великобританії померла на пляжі в Португалії після того, як викупалася у морі. Про це повідомляє Metro.

Британка померла на пляжі Прайя-ду-Пенеку регіону Алгарве у середу, 21 вересня. Як йдеться у повідомленні Національного морського управління Португалії, жінка вийшла з води близько першої години дня і раптово відчула себе погано. Місцеві жителі одразу ж викликали рятувальників.

Лікарі швидкої допомоги спробували реанімувати британську туристку на місці, але вона раптово померла. Її тіло було доставлено до центру судово-медичної експертизи у місті Портіман.

Причини смерті та ім’я покійної не називаються.

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