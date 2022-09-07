Британська туристка померла, розгортаючи подарунки під час подорожі

Під час довгоочікуваної подорожі іноземна туристка раптово померла, розгортаючи подарунки, подаровані їй у день народження. Причина смерті – розрив селезінки.

За даними Manchester Evening News, трагічний інцидент стався з 36-річною жінкою у Великій Британії, у графстві Девоншир, куди вона вирушила разом із близькими відсвяткувати свій 36-й день народження. Поїздка була запланованою – жінка вважала графство у Південно-Західній Англії «найкращим місцем у світі» та планувала сімейну подорож кілька тижнів.

Трагедія сталася вже другого дня відпочинку, коли жінка розгортала подарунки. Несподівано стан туристки погіршився. Вона пішла у ванну та впала на підлогу. Цей день народження виявився для неї фатальним. За даними видання, у британки сталося кілька судомних нападів, а потім вона одразу померла.

Вже пізніше медики дізналися справжню причину несподіваної смерті мандрівниці. Дівчина загинула через розрив селезінки та внутрішньої кровотечі. Уточнювалося, що вона була нездорова в роки, що передували її смерті, але її сім’я уявлення не мала, наскільки серйозним був стан дівчини насправді. У 2016 році у британки відкрилося блювання з кров’ю та її направили до лікарні для перевірки.

Лікарі виявили, що жінці потрібна трансплантація печінки та поставили її в лист очікування. Проте сім’я не знала, що без операції з пересадки органу жити їй залишалося недовго, і стан дівчини був смертельно небезпечний.

Незважаючи на всі проблеми зі здоров’ям, туристка хотіла «насолоджуватися життям по максимуму», тому й вирушила у довгоочікувану подорож. У загиблої залишилася 18-річна донька. Нині родичі британки оголосили про збирання грошей на транспортування тіла жінки додому, до Манчестера.