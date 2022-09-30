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Велика БританіяТуризм

Британська авіакомпанія дозволила пілотам і стюардам носити спідниці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Британська авіакомпанія дозволила пілотам і стюардам носити спідниці

Британська авіакомпанія Virgin Atlantic внесла правки до правил носіння уніформи. Тепер члени екіпажу можуть обирати одяг, що відповідає їх самоідентифікації.

«Тобто чоловік-пілот може з легкістю змінити штани на спідницю, а жінка-стюардеса – одягнути брючний костюм», – передає Life.

У заяві компанії зазначено, що кожен може підкорити світ незалежно від того, як він ідентифікує себе. У Virgin Atlantic вважають, що важливо захищати індивідуальність своїх співробітників.

Форма авіакомпанії з 2014 року дизайнерська від Вів’єн Вествуд. До пасажирів Virgin Atlantic також ставиться з розумінням: при купівлі квитків кожен може позначити себе як гендерно-нейтральну персону.

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