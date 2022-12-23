Британія попередила туристів про можливі затримки рейсів через страйк прикордонників

Британські аеропорти попередили мандрівників про можливі затримки рейсів після того, як страйк співробітників паспортного контролю почався сьогодні і, як очікується, триватиме до Нового року, повідомляє Reuters. Однак аеропорт Хітроу не повідомив про серйозні збої.

Профспілка державних і комерційних послуг (PCS) заявила, що очікується, що до протестів приєднаються понад 1000 державних службовців з Прикордонних сил.

Британію охопила найбільша хвиля протестів за десятиліття після попередніх страйків медсестер, фельдшерів, залізничників і поштових працівників. Невдоволення пов’язане з оплатою праці та умовами праці.

За словами профспілкових діячів, прикордонникам запропонували підвищення зарплати на два відсотки. Це значно нижче інфляції, яка минулого місяця досягла 10,7 відсотка.

Прикордонна служба вибачилася перед пасажирами за незручності та повідомила, що співпрацюватиме зі своїми партнерами в транспортній галузі, щоб забезпечити потік пасажирів і вантажів.

Найбільш завантажений аеропорт Великобританії Хітроу повідомив про “мінімальні черги” в залах прильоту.

Гатвік, другий за завантаженістю аеропорт країни, заявив, що з сьогоднішнього дня і до кінця року люди повинні підготуватися до більш тривалого очікування на обробку своїх паспортів. Хоча очікуються певні збої, рейси наразі виконуються.

Перед початком страйку, який, як очікується, триватиме до 31 грудня з перервою лише 27 грудня, уряд заявив, що навчає державних службовців і військових допомагати з проходженням паспортного контролю в аеропортах і портах, додає БТА.