Британія планує запровадити ліміти для туристичних турів своїм громадянам

Британські експерти, схоже, поставили за мету запевнити своїх громадян і світову громадськість у тому, що Оруелл писав документальну хроніку. У їхніх прогнозах, причому на найближче майбутнє, жахи цифрового концтабору настають очевидним чином, причому починаються саме з туризму: Британія за їх прогнозами стане першою країною, яка запровадить щорічні ліміти для турів своїх громадян у зв’язку з «нормами вуглецевого сліду» – тобто, вільно подорожувати в цій країні і з неї буде вже не можна – лише зрідка і лише за певним маршрутом. Допоможе цьому і так званий соціальний рейтинг та електронні паспорти з QR-кодами. Причому це станеться не пізніше 2040 року.

Як пише британське видання Sun, у звіті Intrepid Travel, який містить усі ці прогнози, стверджується, що радикальні заходи можуть вжити вже після цього літа — у зв’язку з тим, що лісові пожежі в Середземномор’ї зіпсували тисячі відпусток європейців. Для скорочення викидів можуть бути введені особисті квоти на викиди вуглецю, ми зможемо побачити їх до 2040 року. Вони будуть виглядати як вуглецеві паспорти, які змусять людей нормувати викиди вуглецю відповідно до глобального вуглецевого бюджету, який становить 750 мільярдів тонн до 2050 року. До 2040 року ми можемо очікувати введення обмежень на кількість турів, дозволених щороку», – упиваються своїми прогнозами кліматологи і запевняють, що туристи «будуть змушені відмовитися від досвіду, що розширює горизонти».

Intrepid Travel запевняє, що борці з кліматом, ймовірно, ті ж, хто приклеюють себе до магістралей і хуліганять у музеях, породять і групу людей, яких вони називають «трансформаторами подорожей», а вона у свою чергу спровокує появу «відновлювальних подорожей», зосередивши увагу на соціальних та екологічних наслідках відпочинку. До речі, просувається нині у багатьох країнах так званий «стійкий туризм» і є провісником усіх цих обмежень.

«До 2040 року незвично бачитии представників покоління Альфа без трекера вуглецевого сліду на своїх смартфонах. Кожна поїздка Uber, політ літаком, зупинка в готелі або поїздка до супермаркету реєструватимуться в їх пристроях, відзначаючи їх вуглецевий слід у режимі реального часу», – фантазують кліматологи. Причому, на їхню думку, турфірми та готелі «виявляться в авангарді цих змін», взявши на озброєння гасло «дивишся місцеве і нікуди не їдеш».

Насправді поки що уряди не планують створювати або вводити вуглецеві паспорти, додає видання. Однак можливість замкнути практично всю земну кулю на самоізоляцію теж колись здавалася похмурою фантастикою.