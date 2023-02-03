British Airways заборонила стюардесам розміщувати у соцмережах робочі фото

British Airways запровадила нові регламенти до посадових інструкцій, які фактично забороняють пілотам, бортпровідникам та іншому персоналу розміщувати свої фотографії в уніформі на популярних платформах соціальних мереж.

Авіакомпанія, що базується в Хітроу, заборонила співробітникам створювати медіаконтент, розміщуючи навіть найневинніші фотографії, зроблені під час роботи, тобто коли вони «професійно зайняті».

Побоюючись, що вони можуть зіткнутися із серйозними дисциплінарними стягненнями аж до звільнення, багато співробітників напередодні вийшли до соціальних мереж і оголосили, що вони більше не публікуватимуть ілюстрації своїх трудових буднів.

Вважається, що нові правила були запроваджені після сплеску активності пілотів та бортпровідників у соціальних мережах, які несли ризик витоку конфіденційних даних.

Серед найпопулярніших видів фотографій, які можуть порушити нові правила, наприклад: пілоти за штурвалом, стюардеси, які фотографують себе та своїх колег у будь-яких місцях літака, а також будь-які фото знаменитостей, зроблені пасажирами, коли перші не дали письмової згоди на публікацію матеріалів.

Отже, тепер прямо заборонено публікувати фотографії та відеозаписи, зроблені в «секретних» відсіках для відпочинку екіпажу, а також під час їди, у процесі посадки та висадки.

Культові знімки бортпровідниць у коротких спідницях, що сидять усередині авіаційного двигуна, також у списку заборонених.

Представник British Airways спростував інформацію, що керівні принципи забороняють співробітникам розміщувати свої фотографії у соціальних мережах. Навіть навпаки, нові правила вносять лад. «Ми не забороняли жодному колезі розміщувати пости в соціальних мережах — насправді зовсім навпаки», — йдеться в заяві авіакомпанії. «Ми дали нашим співробітникам ясність щодо того, що є доречним і коли. Наприклад, коли наші колеги керують літаком, вони відповідають за безпеку всіх, хто перебуває на борту. Цілком розумно попросити їх почекати до перерви, щоб зробити фотографії».

Тим часом, конкуренти поки не лютують щодо своїх співробітників. Вони як роками публікували аналогічний контент без будь-яких негативних наслідків, і продовжують цим займатися.

Одним з головних винятків цього правила є Qatar Airways, яка, до речі, володіє часткою в материнській компанії British Airways. “Катарські” фактично заборонили бортпровідникам публікувати свої фотографії в уніформі під час роботи в авіакомпанії.

Звичайно, стюардеси, як і раніше, фотографують себе в уніформі і на борту літаків, але їм доводиться чекати, поки вони не звільняться з роботи, перш ніж вони зможуть опублікувати ці фотографії в соціальних мережах.