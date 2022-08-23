British Airways скасовує 10 000 рейсів наступної зими

Британський національний авіаперевізник British Airways скасував понад 10 000 рейсів зі свого зимового розкладу, знявши з продажу майже два мільйони місць. Скасування близькомагістральних рейсів, які мали літати з кінця жовтня до кінця березня, спрямоване на мінімізацію збоїв у зимовому повідомленні, вважають спостерігачі. Безпрецедентним кроком на початку цього місяця British Airways оголосила про тимчасове призупинення продажу нових квитків на близькомагістральні рейси з Хітроу, повідомляє BTA.

Авіакомпанія також скасовує далекомагістральні рейси до Китаю та Бангкоку, посилаючись на обмеження через covid. Представник компанії повідомив, що відновлення польотів до Гонконгу буде відкладено до грудня, коли виконуватиметься один рейс на день. Він наголосив, що авіакомпанія прагне внести до свого розкладу сталий розвиток. З початку літа вони відмінили 38 000 рейсів. Зимові скасування становлять майже десяту частину запланованих рейсів.

Це рішення стало результатом потрясінь в індустрії авіаперевезень, повідомляє Times. Європейські авіакомпанії зазнають рекордних затримок у повітряному просторі Європи через брак персоналу, велику кількість лікарняних через хворобу і перевантаженість, спричинену закриттям повітряного простору над Україною та Росією.

За даними телеканалу Sky News, проблеми у найбільшому та завантаженому аеропорту Великобританії змусили бюджетну авіакомпанію Ryanair додати цього літа понад 500 рейсів до тих, які вона виконує з меншого лондонського аеропорту Станстед.