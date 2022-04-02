Британські туристи охоче купують тури. Війна в Україні не порушує їхніх планів

Hays Travel Independence Group провела конференцію для своїх офісів, щоб проаналізувати поточні продажі. Компанія розкрила деякі подробиці: продажі в лютому були на 36 відсотків вищими, ніж у той же час до пандемії, кількість клієнтів збільшилася на 17 відсотків, а комісійний дохід підскочив на 48 відсотків, повідомляє британський сайт туристичної індустрії Travel Weekly.

У січні все було трохи інакше – тоді оборот був на 1% нижчий, пасажиропотік на 7%, але комісія підскочила на 5% та маржа на 10%. Поточні бронювання також мають непоганий вигляд, незважаючи на війну, яку Росія веде в Україні. Як і раніше, видно, що багато клієнтів хочуть виїхати, у них є на це гроші, і що в подорож їдуть цілими сім’ями.

Як пояснює Наташа Марсон, голова Hays Travel Independence Group, збільшення комісії – результат переговорів із постачальниками послуг. Підбиваючи підсумки останніх місяців, вона додає, що ситуація була складною, але нам вдалося її пройти. Головний операційний директор Джонатон Вудалл-Джонстон додає, що комісійні, отримані до 20 березня, вже на 10% вищі, ніж того ж місяця 2019 року.

Марсон визнає, що зараз агенти стикаються з додатковими проблемами – це зміни та скасування рейсів та закриття готелів. Також очевидно, що клієнти очікують від своїх консультантів із туризму більшої підтримки у процесі бронювання.