Британські культові телефонні будки врятовано

Британський уряд врятує 21 000 культових телефонних будок, якими майже ніхто не користується за призначенням. Вже є ініціативи щодо перетворення їх на бібліотеки, міні-галереї чи центри першої допомоги.

Телефонні будки Великобританії з їх яскраво-червоним кольором та дверима з вікнами є одним із символів країни та завжди привертають увагу іноземних туристів. Так само, як старі двоповерхові автобуси, з яких лише деякі збереглися для оглядових екскурсій.

Британський уряд прискорює заходи захисту 21000 будок, розкиданих по всій території Великобританії.

BT Group, раніше відома як British Telecom, заявила, що половина телефонів у країні була видалена через низьке використання.

Телефонні будки, що вижили, у Великій Британії

Треба визнати, що у британських телефонних будок більше чарівності, ніж у досить нудних побратимів у різних частинах світу. Усього налічується понад 21 000 у Великій Британії та Північній Ірландії, і хоча вони перебувають у робочому стані, вони зазвичай брудні, прикрашені графіті або вкриті рекламою проституції.

Регулюючий орган Ofcom пропонує підтримувати у чинному стані близько 5000 таких будок у районах з невеликим покриттям мобільного зв’язку або без нього.

Також можна врятувати телефонні точки, розташовані в районах з високим рівнем нещасних випадків або самогубств або які використовувалися не менше ніж 52 рази за останній рік (в середньому один раз на тиждень).

Ofcom зазначає, що із 150 000 дзвінків, зроблених у період з травня 2019 року по травень 2020 року, майже половина була зроблена на телефони довіри або в благодійні організації, такі як самаритяни.

Плани на нецільове використання

Але це не єдині плани використання телефонних будок: близько 6600 з них перетворилися на книжкові обмінники, такі як в Уорікширі, або центри першої допомоги, де крім аптечок першої допомоги є дефібрилятори для допомоги у разі серцевих нападів тощо, наприклад, саме так використовується будка у Community Heartbeat Trust.

У місті з безліччю галерей Челтнем, неподалік Глостера, дюжина цих кіосків була перетворена на міні-галереї, щоб просувати роботи місцевих художників.

Система адаптації телефонних будок

Схема “Пристосуй будку” дозволяє НУО або муніципалітетам купувати будку за символічною ціною в один фунт і перепрофілювати її.

BT Group попереджає, що будки не можна прибирати з місця її розташування, тому майбутнім користувачам доведеться виявити винахідливість, щоб знайти відповідні альтернативи.