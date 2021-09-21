Британія оголосила третього підозрюваного в отруєнні Скрипаля

Британська поліція оголосила росіянина Дениса Сергєєва третім підозрюваним у справі Скрипаля. Йому пред’явили звинувачення і оголосили у розшук, повідомляє ВВС.

Колишній офіцер генеральної розвідки (ГРУ) Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були отруєні в англійському місті Солсбері в березні 2018 року, сидячи на лавці в міському парку. Справа викликала міжнародний скандал.

Слідство встановило, що був використаний “Новачок”. На даний момент британські служби назвали винними двох співробітників ГРУ – Олександра Петрова і Руслана Бошірова. Самі вони стверджують, що відвідували Великобританію як туристи і не пов’язані зі спецслужбами.

Ці двоє в’їхали в країну 2 березня 2018 років через аеропорт Гатвік. За даними поліції Великобританії, їх справжні імена – Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін. Третій обвинувачений, Денис Сергєєв, використовував ім’я Сергій Федотов і прибув в аеропорт Хітроу в той же день.

Поліція заявила, що у них є докази того, що при отруєнні Сергія Скрипаля ці троє діяли як одна команда. Зафіксовано ряд зустрічей між ними під час перебування у Великобританії.

Нещодавно було оголошено, що росіяни, підозрювані в скоєнні отруєння в Солсбері в 2018 році, пов’язані з вибухом на складі зброї в Чехії. Докази пов’язують вибух 2014 року і спробу отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева з підрозділом російської військової розвідки ГРУ, повідомила тоді Бі-бі-сі.