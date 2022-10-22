Безслідне зникнення британського туриста в Австралії, визнали нерозв’язною загадкою через роки

Коронер Австралії не зміг визначити точну версію зникнення бельгійського туриста, оскільки жодних слідів чи тіла чоловіка не було знайдено. Про це пише The Guardian.

Коронер штату Новий Південний Уельс Тереза ​​О’Салліван (Teresa O’Sullivan) заявила, що загадкове зникнення туриста малоймовірне було самогубством, оскільки 18-річний Тео Хейз (Theo Hayez) не мав причин навмисно залишати життя. Проте вона також не визнала версію нещасного випадку чи вбивства, оскільки через роки не було знайдено жодного доказу цих гіпотез.

Востаннє бельгійського туриста бачили близько 23:00 31 травня 2019 року, коли його вигнали з бару Cheeky Monkeys до Байрон-Бей. Через шість днів поліція дізналася про його зникнення, оскільки молодик не повертався до гуртожитку, і з ним ніхто не міг зв’язатися. У ході великомасштабних пошуків було знайдено лише капелюх, який, як передбачається, належав бельгійцю.