Всі розділи
ГоловнаАвстраліяБезслідне зникнення британського туриста в Австралії, визнали нерозв'язною загадкою через роки
АвстраліяВелика БританіяТуризм

Безслідне зникнення британського туриста в Австралії, визнали нерозв’язною загадкою через роки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Безслідне зникнення британського туриста в Австралії, визнали нерозв'язною загадкою через роки

Коронер Австралії не зміг визначити точну версію зникнення бельгійського туриста, оскільки жодних слідів чи тіла чоловіка не було знайдено. Про це пише The Guardian.

Коронер штату Новий Південний Уельс Тереза ​​О’Салліван (Teresa O’Sullivan) заявила, що загадкове зникнення туриста малоймовірне було самогубством, оскільки 18-річний Тео Хейз (Theo Hayez) не мав причин навмисно залишати життя. Проте вона також не визнала версію нещасного випадку чи вбивства, оскільки через роки не було знайдено жодного доказу цих гіпотез.

Востаннє бельгійського туриста бачили близько 23:00 31 травня 2019 року, коли його вигнали з бару Cheeky Monkeys до Байрон-Бей. Через шість днів поліція дізналася про його зникнення, оскільки молодик не повертався до гуртожитку, і з ним ніхто не міг зв’язатися. У ході великомасштабних пошуків було знайдено лише капелюх, який, як передбачається, належав бельгійцю.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму