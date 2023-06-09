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Авіакомпанія easyJet помилково забанила туриста на 10 років через його ім’я

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Чоловік загинув на борту літака easyJet на шляху до Лондона з Кіпру

Британська бюджетна авіакомпанія easyJet за день до вильоту повідомила 21-річного туриста на ім’я Кіран Харріс, що йому відмовлено в польотах на її літаках протягом 10 років.

Як пише Mirror, хлопець мав летіти рейсом з Ліверпуля (Великобританія) до Аліканте (Іспанія) 25 травня 2023 року разом зі своїми друзями. Однак напередодні жаданої відпустки його друг, який забронював квитки на всю компанію місяцем раніше, отримав листа, що один із них не зможе сісти на борт.

В електронному листі стверджувалося, що “через деструктивну поведінку в минулому” Кіран Харріс отримав “10-річну заборону на польоти до 15 березня 2031 року”.

Однак пізніше стало відомо, що авіакомпанія переплутала його з хлопцем, який був засуджений до 12 тижнів тюремного ув’язнення за агресивну та образливу поведінку у п’яному стані на рейсі easyJet у 2021 році. Виявилося, що вони повністю збіглися як ім’ям, так і датою народження.

Кіран стверджує, що він уже не вперше страждає через таку подібність. Раніше поліція штурмувала його будинок після того, як помилково впізнала його як не того Кірана Харріса. В іншому випадку його вважали за іншого хлопця після того, як він потрапив в аварію, коли поліцейські шукали його у своїй базі даних.

Тому отримавши відмову від авіакомпанії, він одразу ж звернувся до техпідтримки. Після того, як він переслав службі клієнтської підтримки свої документи з фото, йому дозволили сісти на борт. Втім, ситуація “розрулилася” всього за кілька годин до вильоту, тож хлопцю довелося понервувати.

Тепер Харріс стверджує, що він навіть подумує про зміну імені, якщо такі інциденти продовжуватимуться й надалі.

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