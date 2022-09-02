Англія пережила найтепліше літо за всю історію спостережень

В Англії настало найтепліше літо за весь час ведення такої статистики, повідомляє BTA з посиланням на Британське метеорологічне управління.

У червні, липні та серпні середня температура в Англії становила 17,1 градуса за Цельсієм, у тому числі й уночі. Цей рекорд зрівнявся з рекордом 2018 року, проте у деяких регіонах випало менше 50% від звичайної кількості опадів за цей період.

Найбільше від спеки постраждав схід і північний схід Англії. Решту Британії також не обійшло стороною, і це літо стало четвертим найспекотнішим у Британії з початку ведення записів у 1884 році.

У липні температура в Британії вперше перевищила 40 градусів, і це також був найсухіший місяць за всю історію спостережень у багатьох районах на півдні та сході Англії, що змусило владу запровадити обмеження на воду в деяких місцях.

У серпні були дощі, але недостатньо, щоб наблизитися до норми для цієї пори року.

Загалом перші вісім місяців року в країні були найтеплішими за весь час ведення такої статистики.