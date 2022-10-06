Турист розбив вщент дві давньоримські статуї у Ватикані

Іноземний турист ущент розбив дві цінні давньоримські статуї у Ватикані. Інцидент стався 5 жовтня у розпал дня.

НП зафіксували у музеї К’ярамонті, що входить до складу музеїв Ватикану, який виставив для громадськості «одну з найкращих колекцій римських портретів» у світі. Для поціновувачів мистецтва було представлено близько 1000 робіт древніх скульпторів.

Однак після відвідування виставки одним туристом принаймні двом із цих статуй тепер загрожує невизначене майбутнє. За інформацією CNN, чоловік, ймовірно американець, у гніві перекинув один артефакт, а потім інший, коли тікав з місця події. Виявилось, що відвідувач вимагав зустрічі з папою Римським, повідомила газета Il Messaggero. Коли йому відповіли, що глава католицької церкви не може з ним зустрітися, він нібито шпурнув один римський бюст на підлогу і шматки розлетілися вщент. Спробувавши втекти з місця НП, турист «зачепив» ще один.

Два витвори мистецтва були доставлені в майстерню для оцінки завданих збитків. Незважаючи на те, що їм близько 2.000 років, вони вважаються другорядними витворами мистецтва, а не відомими творами, повідомило Il Messaggero джерело. За даними La Repubblica, в одного бюста відпав ніс. Що стосується туриста, представник музеїв Ватикану заявив наступне: «Людина, яка збила статуї, була зупинена поліцією Ватикану і передана італійській владі».

Відомо, що законодавство Італії дуже суворо ставиться до туристів-вандалів, які зазіхають на культурну спадщину країни: порушників обкладають величезними штрафами, видворяють із країни та забороняють їм подальші в’їзди. Особливо іноземні мандрівники відзначилися у Ватикані минулого літа. Так, у липні канадського туриста впіймали за тим, що він вирізав своє ім’я на стіні стародавнього амфітеатру Колізей. У той же час американських туристів упіймали, коли вони жбурляли скутери вниз знаменитими Іспанськими сходами, в процесі відламуючи від неї шматк. Винуватцем третього інциденту, який теж увійшов до «чорного списку» влади цього літа, став мандрівник, який прибув до легендарного міста із Саудівської Аравії і вирішив покататися на орендованому Maserati цією ж архітектурною іконою.