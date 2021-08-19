Папа Франциск: Вакцинація проти COVID-19-це акт любові (ВІДЕО)

Папа Франциск закликав людей пройти імунізацію від COVID-19 і назвав це «актом любові», повідомляє Guardian.

Глава Римсько-католицької церкви зробив дзвінок на відео, опублікованим Ватиканом.

«Слава Богу і багатьом працям, тепер у нас є вакцини, які захищають нас від коронавируса», – сказав Папа.

«Вакцини сподіваються покласти край пандемії, але тільки якщо вони будуть доступні кожному, і ми будемо співпрацювати один з одним», – сказав він в відео.

Папа говорить, що імунізація вакцинами, схваленими органами охорони здоров’я, – це «акт любові».

«Вакцинація – це простий, але дієвий спосіб поширити загальне благо і подбати про своїх сусідів, особливо про найбільш вразливих», – сказав він.

Папа не вперше говорить про важливість вакцинації проти COVID-19 і в своїх посланнях підкреслює, що ліки слід розподіляти порівну, особливо в бідних країнах.