У зоопарку жінка кинула дитину у вольєр із ведмедем

У зоопарку Ташкента (Узбекистан) жінка кинула свою дочку у вольєр із ведмедем. Інформацію підтвердили у прес-службі установи.

Інцидент стався 28 січня близько 12.00. Молода жінка на очах у публіки кинула маленьку дівчинку у вольєр із ведмедем.

Трирічна дитина отримала травми від падіння з п’ятиметрової висоти, але тварина дівчинку не зачепила. Співробітники змогли відвернути ведмедя та заманити його у внутрішнє приміщення. У зоопарку готові сплатити за лікування дитини.

Причини поведінки жінки з’ясовуються, правоохоронні органи проводять розслідування. Матері дитини загрожує щонайменше 15 років в’язниці.